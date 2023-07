Zwischenfall auf Beecker Kirmes: 15-Jährige fällt aus Raupe

Die 15-Jährige fiel am Montag auf der Beecker Kirmes aus der „Beach Party“ (Mitte).

Duisburg. Eine junge Besucherin ist auf der Beecker Kirmes aus einem Fahrgeschäft gefallen. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Was bisher dazu bekannt ist.

Auf der Beecker Kirmes ist am Montagnachmittag ein 15-jähriges Mädchen aus dem Karussell „Beach Party“ gefallen. Nach Erstversorgung durch Rettungskräfte an dem Fahrgeschäft wurde der Teenager zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei und Veranstalter Duisburg-Kontor soll sich das Mädchen zusammen mit ihren Freundinnen nicht an die Verhaltensregeln gehalten haben. „Wir haben mit den Schaustellern gesprochen“, berichtet Kontorsprecher Alexander Klomparend. „Nach Auskunft der Betreiber habe das Mädchen schon vor Ende der Fahrt den Sicherheitsbügel gelöst und nicht ordnungsgemäß in dem Fahrgeschäft gesessen. Während der schon verlangsamten Fahrt sei sie dann aus dem Karussell gefallen.“ Welche Verletzungen sie sich dabei zuzog, ist noch nicht bekannt.

Zwischenfall auf Beecker Kirmes: Polizei möchte Details nennen

Das Lösen des Sicherheitsbügels sei bei der „Raupe“ ein mechanischer Vorgang, den jeder Fahrgast selbst auslösen könnte. „Das hat nichts mit der Technik zu tun“, erklärt Klomparend. Nachdem die 15-Jährige versorgt wurde, ging es auch an dem Fahrgeschäft bis spät in die Nacht weiter. „Der Unfall hatte ja nichts mit dem technischen Zustand des Karussells zu tun“, so Klomparend. Die Polizei möchte im Laufe des Dienstags nähere Details zum Unfallhergang nennen.

Nach der dreitägigen Stilllegung des Fahrgeschäftes „Eclipse“ war der Unfall des Mädchens auf dem Karussell „Beach Party“ der zweite Zwischenfall auf der laut Polizei doch „sehr ruhig“ gebliebenen Veranstaltung.

Von Freitag bis Montagmittag sei es nur zu fünf Diebstählen und drei Körperverletzungen gekommen. Ein Betrüger wollte demnach zusätzlich mit Falschgeld bezahlen, und die Einsatzkräfte haben auf dem Rummel einen Schlagstock und ein Messer konfisziert.

