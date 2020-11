Tierpark am Kaiserberg

Tierpark am Kaiserberg Zwergmäuse im Zoo Duisburg bekommen neues Zuhause

Duisburg. Die nur rund sechs Gramm schweren Zwergmäuse im Zoo Duisburg bekommen ein neues Eigenheim. Besucher könnten die Tiere im Entdeckerhaus sehen.

Mit einem Gewicht von rund sechs Gramm zählen die Zwergmäuse im Zoo Duisburg zu den Fliegengewichten im Tierbestand. Im Entdeckerhaus des Streichelzoos hat die Nager-Familie nun ein neues Eigenheim bezogen.

In der Erlebniswelt können besonders die kleinen Zoobesucher Tiere nah erleben, die in unmittelbarer Nähe zum Menschen existieren. Als einheimische Nagetiere leben Zwergmäuse vor allem in Getreidefeldern und Hecken. Die geschickten Kletterer balancieren mühelos auch über dünne Getreidehalme und Äste.

Zoo Duisburg: Terrarium für Zwergmäuse über Spenden finanziert

Ihren ungewöhnlich langen Schwanz nutzen sie dabei als Greifschwanz, der als Absturzsicherung um Äste gewickelt werden kann. Um vor Feinden besser geschützt zu sein, legen die Nager sogenannte Kugelnester in etwa einem Meter Höhe an. Zweige, Halme und Blätter werden unter großem Aufwand und teils eine Woche lang zu einer Behausung gebogen und verflochten.

Möglich gemacht wurde das neue Terrarium für die Zwergmäuse dank zahlreiche Spenden von Tierfreunden, die online für das Projekt 1000 Euro gesammelt hatten. Im Rahmen des 175. Geburtstages der Sparkasse Duisburg im vergangenen Jahr wurde der Betrag vom Bankinstitut verdoppelt.