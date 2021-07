Daumen hoch: Jetzt sind auch Kinder und Jugendliche an der Reihe mit Impfen.

Corona Zweite Impf-Runde für Kinder ab zwölf im TaM in Duisburg

Duisburg. Im Duisburger Impfzentrum im TaM werden am Wochenende wieder Kinder und Jugendliche geimpft. Ein Kinderarzt berät Eltern und Impflinge.

Nachdem am letzten Wochenende erstmals 491 Kinder im Impfzentrum im Theater am Marientor (TaM) geimpft worden sind, gibt es eine zweite Runde am Samstag und Sonntag, 31. Juli und 1. August. Kinder und Jugendliche von zwölf bis 16 Jahren sind jeweils von 10 bis 18 Uhr ohne Termin willkommen; sie werden mit dem Biontech-Vakzin geimpft.

Die schriftliche Einwilligung aller sorgeberechtigten Erziehungspersonen muss zwingend zur Impfung vorliegen. Allerdings reicht es aus, wenn nur ein Erziehungsberechtigter den Impfling begleitet. Vor der Impfung gibt es ein ausführliches Beratungsgespräch durch den Kinderarzt. Der Termin für die Zweitimpfung folgt dann ebenfalls im Impfzentrum.

Auch für Erwachsene besteht weiterhin die Möglichkeit, sich kostenlos und ohne Termin täglich von 8 bis 20 Uhr im Impfzentrum im TaM an der Plessingstraße 20 impfen zu lassen. Je nach Verfügbarkeit erfolgen die Impfungen mit den mRNA-Vakzinen Moderna oder Biontech. Eine Auswahlmöglichkeit besteht nicht.

