Bei dem Unfall in Duisburg-Neudorf wurden zwei Insassen verletzt und die Wagen schwer beschädigt.

Verkehrsunfall Zwei Verletzte durch Frontalzusammenstoß in Neudorf

Duisburg. Bei einem Verkehrsunfall in Neudorf sind ein VW-Fahrer und dessen Beifahrerin schwer verletzt worden. Die Wagen wurden schwer beschädigt.

Bei einem Frontalzusammenstoß in Neudorf sind am Mittwoch zwei Insassen eines Autos schwer verletzt worden. Zu dem Unfall war es am Mittwoch um 15.40 Uhr auf der Carl-Benz-Straße gekommen.

Ein 37-Jähriger am Steuer eines BMW wollte nach links auf die Auffahrt zur A 40 abbiegen und übersah dabei laut Polizei einen entgegenkommenden VW. Bei der Kollision wurden der VW-Fahrer (60) und dessen Beifahrerin (56) so schwer verletzt, dass sie mit Rettungswagen in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht wurden.

Beide Autos waren laut Polizeipressestelle nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

