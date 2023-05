Lebensgefährlich verletzt: Lkw-Fahrer übersieht 86-Jährige

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Duisburg-Neudorf kam laut Polizei eine lebensgefährlich verletzte Fußgängerin (86) mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Zwei schwere Verkehrsunfälle hat es laut Polizei am Freitagmorgen in Duisburg gegeben. Lebensgefährliche Verletzungen zog sich um 7.20 Uhr eine Seniorin (86) auf dem Sternbuschweg in Neudorf zu. Ein Notarzt behandelte die Frau vor Ort, die dann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Ärzte operierten die Verletzte umgehend.

Lebensgefährlich verletzt: Lkw-Fahrer übersieht Fußgängerin in Duisburg-Neudorf

Ein Lkw-Fahrer (53) hatte die Fußgängerin beim Abbiegen von der Oststraße auf den Sternbuschweg übersehen und fuhr sie an. Zur Unfallaufnahme zog die Polizei spezialisierte Beamte eines Verkehrsunfallteams aus Essen hinzu. Die Polizisten stellten den Laster sicher, der von einem Gutachter überprüft wird. Der Sternbuschweg im Bereich Oststraße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

In Kaßlerfeld verlor eine Autofahrerin (40) um 7.55 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache am Verteiler Ruhrorter Straße die Kontrolle über ihren Wagen und stieß mit ihrem Opel gegen einen geparkten Pkw. Dieser wurde auf ein weiteres Auto geschoben. Der Opel der 40-Jährigen kippte dadurch auf die Seite. Mit Unterstützung ihres Ehemannes konnte sie aus ihrem Auto klettern. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.

