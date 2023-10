Rettungswagen brachten die Verletzten nach Unfällen in Duisburg in Krankenhäuser.

Unfälle Zwei schwere Unfälle in Duisburg: Frau und Mann in Klinik

Duisburg. Eine Motorradfahrerin (21) und ein Radfahrer (45) müssen nach Unfällen in Duisburg in Krankenhäusern behandelt werden. Das schildert die Polizei.

Ein Radfahrer (45) und eine Motorradfahrerin (21) sind nach am Sonntag nach Unfällen in Duisburg schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht worden.

Der Fahrer (39) eines Daewoo fuhr den Radfahrer gegen 13.50 Uhr beim Abbiegen an der Einmündung Friedrich-Ebert-/Stockumer Straße in Beeck an. Der 45-Jährige erlitt Verletzungen an Kopf und Schulter. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.

Motorradunfall in Duisburg-Röttgersbach: 21-Jährige in Klinik gebracht

Zwei Stunden später war die junge Motorradfahrerin in Röttgersbach in einen Zusammenprall verwickelt. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm ihr ein 38 Jahre alter Mercedes-Fahrer beim Linksabbiegen von der Ziegelhorststraße auf die Oldenburger Straße die Vorfahrt.

Bei der Kollision kam die 21-Jährige mit ihrer Kawasaki zu Fall. Die junge Frau wurde dabei an der Schulter und am Rücken verletzt. Auch sie muss stationär behandelt werden.

