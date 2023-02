Zwei Kinder legen einen Brand in Duisburger Tiefgarage

Duisburg. Ein Elfjähriger und ein Zwölfjähriger haben ein Feuer in einer Tiefgarage in Duisburg-Beeck gelegt. Zeugen brachten die Polizei auf ihre Spur.

In einer Tiefgarage in Duisburg-Beeck hat es am Montagnachmittag gebrannt. Ein Elfjähriger und ein Zwölfjähriger hatten das Feuer an der Friedrich-Ebert-Straße gelegt.

Nach Angaben der Polizei setzten sie gegen 16.15 Uhr eine Holzpalette und einen Plastikstuhl in Brand. Die Feuerwehr musste ausrücken und die Flammen löschen.

Brandstiftung in Duisburg-Beeck: Zeugen beobachten Kinder

Zeugen beobachteten die beiden Jungen zuvor bei der Brandstiftung gaben Polizisten den entscheidenden Tipp. Die Beamten stellten das Duo kurz darauf im Bereich der Straße Lange Kamp. Die Jungen gaben direkt zu, den Brand gelegt zu haben.

Obwohl die Kinder aufgrund ihres Alters noch nicht strafmündig sind, schrieben die Einsatzkräfte eine Anzeige. Der Hintergrund: So kann das Duo für das Präventionsprogramm „Kurve kriegen“ des Landes Nordrhein-Westfalen in Frage kommen.

