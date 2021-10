Der Rettungsdienst war am Dienstag in Duisburg gefragt.

Unfälle Zwei Kinder bei Unfall in Duisburg-Hochemmerich verletzt

Duisburg. Bei drei Unfällen im Duisburger Stadtgebiet wurden am Dienstag mehrere Menschen verletzt. In Hochemmerich erwischte es zwei kleine Kinder.

Der erste Zusammenstoß ereignete sich um 7.30 Uhr in Vierlinden: Auf der Bahnhofstraße wollte ein 72-Jähriger mit seinem roten Ford wenden, weil er auf der gegenüberliegenden Seite einen freien Parkplatz entdeckte. Dabei übersah er den Honda einer 31-Jährigen. Ihre 50 Jahre alte Beifahrerin wurde bei der anschließenden Kollision verletzt, kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Ford-Fahrer wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Eine 55 Jahre alte Radfahrerin erlitt zog sich einige Stunden später auf der Römerstraße in Fahrn Verletzungen zu. Ein 49-Jähriger in einem grauen Daimler hatte sie beim Linksabbiegen auf der Kreuzung Lehnackerstraße/Römerstraße nicht gesehen. Die Frau stürzte und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 16 Uhr erreichte ein Anruf aus Hochemmerich die Leitstelle der Polizei: Auf der Moerser Straße hatte ein grauer Audi ein Fahrrad touchiert, das eine 24-Jährige gerade über die Straße schob. Auf dem Rad saßen zwei Kinder (3 und 5 Jahre alt). Die Frau und die Kinder wurden leicht verletzt.

