Die Polizei Duisburg möchte einen Unfall in einem DVG-Bus vollständig aufklären.

Unfall Zwei Jungen krachen in Duisburger Linienbus in Scheibe

Duisburg. Ein Busfahrer (44) musste in Duisburg-Neumühl plötzlich scharf bremsen. Zwei Jungen prallten in eine Glaswand, die dann zerbrach.

Zwei Jungen sind nach einer Vollbremsung in einem Linienbus in Duisburg in eine Scheibe gekracht. Einen der beiden sucht die Polizei nun.

Der 44 Jahre alte Busfahrer musste am Montagnachmittag gegen 14 Uhr in Neumühl scharf bremsen, nachdem er von der Haltestelle St.-Barbara-Hospital wieder auf die Gartenstraße gefahren war. Dabei verloren zwei Kinder in dem Bus das Gleichgewicht, prallten vor eine Glaswand, die dann zerbracht.

Unfall in Bus: Polizei Duisburg bittet um Hinweise

Der Busfahrer hielt an, erkundigte sich nach den Jungen und verständigte die Rettungskräfte. Den leicht verletzten Zwölfjährigen konnten Sanitäter noch vor Ort versorgen. Der andere Junge, der Verletzungen an der rechten Wange haben soll, verschwand allerdings.

Um das Unfallgeschehen vollständig aufklären zu können, bittet die Polizei den Jungen, seine Eltern und Augenzeugen, sich beim Verkehrskommissariat 21 unter 0203 280 0 zu melden.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]