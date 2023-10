Bewaffnet überfielen die beiden jungen Täter die Shell-Tankstelle in Duisburg-Meiderich.

Überfall Zwei Jugendliche überfallen Shell-Tankstelle in Duisburg

Duisburg. Zwei junge Räuber haben eine Shell-Tankstelle in Duisburg überfallen und dort ein Messer gezückt. Die Polizei fahndet jetzt nach ihnen.

Zwei bewaffnete Räuber haben am Freitagabend die Shell-Tankstelle an der Biesenstraße in Duisburg-Mittelmeiderich überfallen.

Die vermummten Täter bedrohten gegen 21.45 Uhr einen 26 Jahre alten Mitarbeiter mit einem Messer und flohen mit einer Geldkassette als Beute zu Fuß in Richtung der Straße Rosenau. Ein Spürhund der Polizei nahm ihre Fährte auf. An der Autowaschanlage an der Gartsträucherstraße verlor sich jedoch die Spur.

Überfall auf Duisburger Tankstelle: Polizei fahndet nach Duo

Die Unbekannten sollen der Beschreibung nach noch Jugendliche sein und zum Tatzeitpunkt löchrige Hosen getragen haben. Einer der Tatverdächtiger hatte einen dunklen Pullover an.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Hinweise zu dem Duo nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg