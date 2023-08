Fahndung Zwei Jugendliche überfallen Geschäft in Meiderich mit Messer

Duisburg. Jugendliche haben eine Mitarbeiterin (18) in einem Laden an der Duisburger Von-der-Mark-Straße mit einem Messer bedroht. Ihr Plan scheiterte.

Zwei Jugendliche haben am Mittwochnachmittag die Mitarbeiterin (18) eines Geschäftes an der Von-der-Mark-Straße in Duisburg-Meiderich mit einem Messer bedroht.

Gegen 14.05 Uhr zückten die Täter nach Polizeiangaben in dem Laden das Messer und forderten Geld. Eine weitere Angestellte kam hinzu. Sie schrie das Duo an und forderte die Jugendlichen dazu auf, dass Geschäft sofort zu verlassen. Daraufhin rannten sie ohne Beute in Richtung Biesenstraße davon.

Überfall in Meiderich: Duo trug dunkle Jogginghosen

Die Kripo sucht nun nach den Unbekannten, die beide schwarze Haare haben sollen und zur Tatzeit dunkle Jogginghosen trugen. Einer der jungen Räuber hatte außerdem eine Jacke mit weißen Streifen an den Ärmeln an, sein Komplize hatte eine Umhängetasche bei sich.

Hinweise zu den Verdächtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter 0203 280 0 entgegen.

