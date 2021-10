Zwei Gruppen gehen im Hauptbahnhof Duisburg aufeinander los

Duisburg. Die Bundespolizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung an Gleis 11 im Duisburger Hauptbahnhof. Zehn Männer umzingelten dort ein Quartett.

Zwei Gruppen haben sich in der Nacht auf Sonntag im Duisburger Hauptbahnhof eine heftige Auseinandersetzung geliefert.

Nach Informationen der Bundespolizei geriet eine vierköpfige Gruppe bereits im RE 6 auf der Fahrt nach Duisburg mit zehn anderen Männern in einen Streit. An Gleis 11 im Hauptbahnhof ging es dann um 0.16 Uhr weiter: Laut Zeugenaussagen umzingelte die Zehnergruppe die vier Männer und griff an.

Einer aus dem Quartett wehrte sich daraufhin mit einem Teleskopschlagstock, die Angreifer ergriffen die Flucht.

Als die alarmierten Einsatzkräfte am Gleis eintrafen, fanden sie vier Männer (18, 30, 32 und 35 Jahre alt) mit Gesichtsverletzungen vor. Auf eine ärztliche Behandlung verzichteten sie allerdings.

Auseinandersetzung im Hauptbahnhof Duisburg: Polizei sucht Angreifer

Die Suche nach ihren Angreifern läuft. Eine Nahbereichsfahndung blieb in der Nacht ohne Erfolg. Die Bundespolizei sicherte die Videoaufzeichnungen und leitete ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

