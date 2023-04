Zwei Feuer in der Duisburger Altstadt: War es Brandstiftung?

Duisburg. Gleich zweimal wurde die Feuerwehr in einer Nacht in die Duisburger Altstadt gerufen. Nun ermittelt die Kripo und sucht Augenzeugen.

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag auf der Münzstraße in der Duisburger Altstadt einen Stapel Zeitschriften in Brand gesetzt. Es war nicht der einzige Einsatz für die Feuerwehr in dem Viertel.

Gegen 0.40 Uhr wurden das erste mal Flammen gemeldet. Bevor die Einsatzkräfte das brennende Papier löschen konnten, beschädigte das Feuer eine Eingangstüre.

Zweites Feuer in der Duisburger Altstadt

Etwa eine Stunde später erreichte der nächste Alarm aus der Altstadt die Feuerwehr. Diesmal brannte ein Mülleimer.

Das Kriminalkommissariat 11 der Feuerwehr vermutet in beiden Fällen Brandstiftung und nimmt Zeugenhinweise unter 0203 280 0 entgegen.

