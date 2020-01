Heroes ist ein Projekt für Gleichberechtigung, in dem sich junge Männer aus anderen Kulturen gegen die Unterdrückung im Namen der Ehre und für die Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen und Männern engagieren. Inzwischen gibt es bundesweite Ableger, hier ein Bild aus München.

Duisburg. Zwei der zwölf nominierten Projekte für den Engagementpreis NRW 2020 stammen aus Duisburg: Um Ehre und Ehrenämter geht es „Heroes“ und „J-Teams“.

Zwei Duisburger Projekte nominiert beim Engagementpreis NRW

Mit gleich zwei Projekten ist die Stadt Duisburg beim Engagementpreis NRW 2020 der Landesregierung vertreten. Zusammen mit der Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege ist der Preis unter dem Motto „Jung und engagiert in NRW“ ausgelobt worden.

132 Projekte wurden von Vereinen, Stiftungen und Bürgerinitiativen eingereicht. Zwölf von ihnen wurden nominiert, verkündet Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt des Landes Nordrhein-Westfalen den Vorentscheid der Jury. Sie werden im Laufe des Jahres 2020 auf dem Engagementportal der Landesregierung www.engagiert-in-nrw.de als „Engagement des Monats“ vorgestellt, am Ende werden drei von ihnen gekürt – durch die Jury sowie ein Online-Voting, an dem jeder teilhaben kann.

Die nominierten Projekte aus Duisburg

Aus Duisburg hat sich „Engagiert Dabei: J-Teams für NRW“ von der Sportjugend NRW durchgesetzt sowie das Projekt HeRoesDuisburg von Jungs e.V.. Letztere arbeiten seit Jahren im Jugendzentrum „Zitrone“ in Obermarxloh mit jungen Männern, die einen Migrationshintergrund haben und aus sogenannten ehrenkulturellen Milieus stammen. Das Gleichstellungsprojekt richtet sich explizit gegen Unterdrückung im Namen der Ehre und bietet etwa Workshops in Schulen an, als Fortbildungen für Multiplikatoren. Auch ein Angebot für Mädchen ist dabei.

Die J-Teams, angedockt an den Landessportbund, unterstützt NRW-weit junge Menschen bis 26 Jahren, die sich ehrenamtlich in Sportvereinen engagieren. Für sie gibt es Starterpakete, Fortbildungen und Netzwerkarbeit.

Staatssekretärin Andrea Milz lobt gemeinnützige Leistung

„Alle 132 ehrenamtlichen Projekte haben mich sehr beeindruckt“, erklärt Milz in einer Pressemitteilung. „Die Vereine, Stiftungen und Netzwerke, die an unserem Wettbewerb teilgenommen haben, beweisen mit ihrem Engagement, dass es vor Ort bereits zahlreiche gute Projekte für, von und mit jungen Engagierten gibt. Ihr Einsatz ist für unsere Gesellschaft und den sozialen Zusammenhalt von unschätzbarem Wert. Vor dieser gemeinnützigen Leistung habe ich großen Respekt. Eine Leistung, die uns allen nur Mut machen kann“, sagt die Staatssekretärin.

Alle Nominierten im Überblick:

• „KUNTERGRAU“, anyway e.V., Köln, www.kuntergrau.net

• „CariLaw“, Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e. V., Paderborn, www.carilaw.de

• „MitMach-AGs“, Ehrenamt Agentur Essen e. V., Essen, www.ehrenamtessen.de

• „Junior Uni“, Wuppertaler Kinder- und Jugenduniversität für das Bergische Land gGmbH, Wuppertal, www.junioruni-wuppertal.de

• „Mini-Kinderfeuerwehrauto der Kinderfeuerwehr“, Freiwillige Feuerwehr Menden, Menden, www.kf-Menden.de

• „HeRoes Duisburg“, Jungs e. V., Duisburg, www.jungsev.de

• „Engagiert DABEI: J-TEAMs für NRW“, Sportjugend im Landessportbund NRW e. V., Duisburg, www.sportjugend.nrw

• „DLRG im Kindergarten“, DLRG OG Recke e. V., Recke, www.recke.dlrg.de/

• „Ernte Hilfe durch Dich = Herz²“, youngcaritas des Caritasverbandes für den Kreis Soest e. V., Soest, www.youngcaritas.de/soest

• „Balu und Du“, Balu und Du e. V., Köln, www.balu-und-du.de

• „Feuer und Flamme für Kinder- und Jugendpolitik“, Sportjugend im Kreissportbund Coesfeld e. V., Coesfeld, www.ksb-coesfeld.de

• „HEIMATSUCHER - Das Zweitzeug*innen-Projekt in Deutschland“, HEIMATSUCHER e. V., Bünde, www.heimatsucher.de