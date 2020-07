Zwei Autofahrer rasen mit 100 km/h durch Duisburg

Die Polizei hielt die beiden Raser in Duisburg-Duissern an.

Duisburg. Die Polizei hat gleich zwei Autofahrer erwischt, die mit 100 km/h durch Duisburg gerast sind. Sie müssen nun auf ihren Führerschein verzichten.

Die Polizei hat am Dienstag in Duisburg gleicht zwei Raser gestoppt, die mit fast 100 km/h durch die Stadt gerast sind.

Am Autobahnkreuz Kaiserberg hielten Polizisten auf der Carl-Benz-Straße die beiden Männer an. Ein 34-Jährigen gab an, die Schilder mit der Tempo-Begrenzung gar nicht wahrgenommen zu haben. Ein 30-Jähriger hatte im Gespräch keine Ausrede parat. Die Folgen sind für beide gleich: ein Bußgeld von 160 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Geschwindigkeitskontrolle in Duisburg: 32 Autofahrer erwischt

Auch an der Plessingstraße im Dellviertel erwischten Beamte eine Raserin. Die 51-Jährige fuhr mit 65 km/h durch eine Baustelle, in der nur Tempo 30 erlaubt war. Auch sie muss nun einen Monat auf ihren Führerschein verzichten.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Bei Geschwindigkeitskontrollen am Dienstag registrierte die Polizei insgesamt 32 Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren.