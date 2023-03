Zustellung in Duisburg: Wie die Zeitung zum Leser kommt

Duisburg. Michael Kießling ist Zeitungszusteller. Wir haben ihn begleitet. Was er nachts schon Kurioses erlebt hat und was er an der Arbeit schätzt.

0.20 Uhr. Der Himmel über Duisburg ist irgendwas zwischen fahlschwarz und schornsteindunstgrau. Michael Kießling steigt in seinen Ford Ka. Bis zur Abholstelle ist es nicht weit. Der Lieferant ist früher da als sonst. Kießling fängt an zu sortieren: WAZ und NRZ und andere Titel. 400 Zeitungen wird der 47-Jährige in den nächsten fünf Stunden ausliefern. Wir haben den Zusteller auf einer seiner Touren begleitet.

Zusteller in Duisburg: „Die Zeitung ist für die Leute wie das Frühstücksei“

2.55 Uhr. Ein routinierter Knick in der Mitte und die nächste Zeitung verschwindet im Briefkasten. Darauf prangt ein Aufkleber: WAZ. Nicht alle Abonnentinnen und Abonnenten weisen sich als solche aus, aber das ist auch nicht nötig. Ihre Namen und Adressen, überhaupt seine beiden Bezirke im Duisburger Süden, kennt Michael Kießling in- und auswendig. „Es gibt natürlich auch mal Änderungen, wenn Abonnenten wegfallen oder dazukommen.“ Aber die hat er schnell verinnerlicht.

Wer welche Zeitung bekommt, weiß Michael Kießling auswendig. Er beliefert zwei Bezirke im Duisburger Süden. Foto: Jessica Hock / WAZ

Als er anfing, hat er Fotos von den Häusern und Straßenschildern gemacht, um zu lernen, wo er hinmuss. Das ist jetzt 15 Jahre her. Der gebürtige Buchholzer hat den Heimvorteil: „Man kennt sich hier, das ist wie im Dorf.“

Viele Abonnenten wissen mittlerweile, wer ihnen sechs Tage die Woche die Zeitung bringt. Ihr Zusteller ist sich seiner Verantwortung bewusst: „Die Zeitung ist für die Leute wie das Frühstücksei – die muss morgens da sein.“

Duisburger Zusteller vereitelte Einbrüche

200 Zeitungen später. Michael Kießling schultert seine Tasche. 25, 30 Kilo, wenn sie voll ist, schätzt er. „Geht schon, man ist ausgeglichen, wenn man so viel unterwegs ist – ich mache das gerne.“ Auch, weil er seine Ruhe hat. In der Gegend, in der er austrägt, ist es meistens ruhig. Zum Glück. „Man darf hier keine Angst haben, aber man darf auch nicht so viel nachdenken.“ Passieren könne immer was. Wenn mal einer „frech“ werde: „einsteigen, wegfahren, sich seinen Teil denken.“

Michael Kießlings Dienst beginnt gegen 0.30 Uhr. An seiner Abholstelle im Duisburger Süden sortiert er die verschiedenen Titel, die er in den nächsten Stunden austragen wird. Foto: Jessica Hock / WAZ

Es gibt im Dienst Tage wie heute, da trifft Kießling die ganze Schicht über niemanden. Und dann gibt es Tage, da bringt er Einbrecher zur Strecke. „Ich wusste, dass die Leute im Urlaub waren“, erinnert sich der Duisburger. Als er Taschenlampenlicht im Haus bemerkte, rief er die Polizei. Wie damals bei der Gesamtschule. „Die denken nicht daran, dass Zusteller unterwegs sein könnten.“ Von der Schule bekam er ein Dankeschön, von den Hausbesitzern ein Essen spendiert. „Ich bin nur froh, dass sowas nicht jeden Tag passiert.“

Zeitungsboten in Duisburg dringend gesucht

3.46 Uhr. Die Vögel fangen an zu zwitschern. „Herrlich ist das.“ Trocken, drei Grad über null. Erst vor ein paar Wochen war es so kalt, dass sich auf den Straßen Blitzeis bildete. „Da mussten wir drei Stunden warten, bis wir losziehen konnten.“ Und bei Regen? Machse nix. Wenn sich ein Kunde beschwert, dass die Zeitung nass ankommt, hat Kießling einen nur halbspaßig gemeinten Tipp: „Auf die Heizung legen, in zehn Minuten ist sie wieder trocken – klitschnass kommt sie aber nie an.“

Verspätet, das kann leider schon eher mal vorkommen. Allein im Duisburger Süden gibt es 100 Bezirke, in denen ausgetragen wird. Um das zu bewältigen, bräuchte es 50 Zusteller. Zurzeit gibt es nur 45, „wir suchen händeringend“, weiß auch Kießling. Bei Urlaub oder Ausfällen wird’s schwierig, dann müssen Kolleginnen und Kollegen aus den Nachbarstädten angefordert werden, die sich nicht immer auskennen. Entsprechend länger dauert die Auslieferung.

Michael Kießling trägt seit 15 Jahren in Duisburg Zeitungen aus. Der gebürtige Buchholzer macht seinen Job gerne – auch wegen der Menschen, denen er begegnet. Foto: Jessica Hock / WAZ

Herausforderungen gibt es genug, aber es könne eben nicht immer alles nach Plan gehen im Leben, findet Kießling. Wie damals, als er im Winter einen Garten durchqueren wollte, um zum Briefkasten zu gelangen und „wie ein Walross“ im völlig zugeschneiten Teich landete.

Nachts in Duisburg „erlebt man schon irre Sachen“ – trifft Tanz-Ikone Joachim Lambi oder den Modedesigner Guido Maria Kretschmer. Oder wird unverhofft Komparse in einer Fernsehsendung, die im Bezirk gedreht wird.

Zusteller: Wertschätzung ist „wirklich etwas Besonderes“

Das schönste an seinem Job sind für Michael Kießling aber nicht die verrückten Erlebnisse. Wenn er tagsüber im Viertel unterwegs ist und Abonnenten beim Grillen im Garten trifft, bieten sie ihm eine Bratwurst an. Eine alte Dame, die mittlerweile verstorben ist, hielt am Rosenmontag jahrelang ein alkoholfreies Bier für ihn bereit.

Nach der Pandemie, als man sich endlich wieder treffen konnte, luden Abonnenten ihn auf einen Kaffee ein. Ein alter Herr, der lange Jahre die WAZ abonniert hat, schickt seinem Zusteller ein, zweimal im Jahr Briefe. „Dann schreibt man zurück und er ist glücklich.“

In einer Schicht trägt der Duisburger Michael Kießling 400 Zeitungen aus. Acht Kilometer legt er dabei zurück. Foto: Jessica Hock / WAZ Duisburg

So ist das, wenn man ein Stammrevier hat: „Die Leute wünschen sich jemanden zum Reden und sind dankbar, wenn man sich auch nur ein paar Minuten Zeit für sie nimmt.“ Manche trauern und wünschen sich Anteilnahme oder wollen einfach einen Schwank aus ihrem Leben erzählen.

Andere bedanken sich bei Michael Kießling für seine Zuverlässigkeit. Diese Wertschätzung rührt ihn, weil sie heute alles andere als selbstverständlich ist, wie der 47-Jährige findet. „Ich hätte es auch nicht gedacht, als ich damals angefangen habe, aber dieses Zwischenmenschliche – das ist hier wirklich etwas Besonderes.“

„Zum Glück lesen ja noch viele Leute die Zeitung aus Papier“

5.15 Uhr. Feierabend, vorerst. Der Rest der Welt träumt noch, da hat Michael Kießling schon acht Kilometer zurückgelegt. „Man hat sich dran gewöhnt, die Zeit vergeht schnell.“

Im Radio singt Dolly Parton von langen Stunden im Büro: „Sie nehmen nur und geben nichts.“ Das sieht Michael Kießling anders. Sein Büro sind die Duisburger Straßen, und dort will er noch lange bleiben. „Zum Glück lesen ja doch noch viele Leute die Zeitung aus Papier.“

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I

Morgen also wieder 400 Stück. Jetzt erstmal frühstücken und umziehen, so viel Zeit muss sein. In anderthalb Stunden geht’s weiter – zum Zweitjob, noch mal bis elf, halb zwölf. Man muss ja über die Runden kommen, mit viereinhalb Stunden in der Nacht sei das nicht getan, so Kießling. „Positive Einstellung, dann klappt das.“

7 Uhr. Der Himmel über Duisburg ist aschgrau. Mancher Buchholzer blättert schon, sein Frühstücksei verspeisend, in WAZ oder NRZ. Michael Kießling hat wieder geliefert.

>> FUNKE SUCHT ZUSTELLER FÜR DUISBURG

Die Funke Mediengruppe, zu der auch WAZ und NRZ gehören, sucht in Duisburg aktuell neue Zusteller.

Haben Sie In­ter­es­se ? Dann fin­den Sie wei­te­re In­for­ma­tio­nen on­line unter www.​funke-​zusteller.​de. In­ter­es­sier­te kön­nen sich ein­fach per Kon­takt­for­mu­lar be­wer­ben.

? Dann fin­den Sie wei­te­re In­for­ma­tio­nen on­line unter www.​funke-​zusteller.​de. In­ter­es­sier­te kön­nen sich ein­fach per be­wer­ben. Sie können auch eine E-Mail an diese Adresse schreiben: zustellerbewerbung@funkemedien.de. Oder telefonisch Kontakt aufnehmen: 0800 4504050.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg