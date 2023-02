Bei einem Verkehrsunfall in Duisburg-Wehofen ist am 13. Februar ein Autofahrer verletzt worden.

Verkehrsunfall Zusammenstoß zweier Autos in Wehofen – Fahrer verletzt

Duisburg. Laut Polizei hat eine Seat-Fahrerin in Wehofen einem anderen Autofahrer beim Linksabbiegen die Vorfahrt genommen. Es kam zur Kollision.

Bei einem Verkehrsunfall in Wehofen ist am Montagabend ein Autofahrer verletzt worden. Das hat die Polizei am Mittwoch berichtet.

Demnach soll eine Seat-Fahrerin (21) gegen 20.15 Uhr beim Linksabbiegen von der Wehofer Straße in die Dr.-Hans-Böckler-Straße den Renault eines vorfahrtsberechtigten Mannes übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß. Der 37 Jahre alte Renault-Fahrer verletzte sich und kam zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Beide Autos waren nach dem Unfall laut Polizei Duisburg nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

[Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo + Duisburg-Newsletter gratis abonnieren]

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg