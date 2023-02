Zurückgelassenes Trio: Kaninchen mit Handicap suchen Zuhause

Das Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für diese Kaninchen. Was Interessenten über das Dreiergespann wissen müssen.

Duisburg. Das Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für drei süße Kaninchen. Was dem Trio widerfahren ist und Interessenten wissen müssen.

Das Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für die Kaninchen Snowball, Caty und Tattoo. Das Trio stammt nach Angaben der Einrichtung einer Sicherstellung. Die früheren Besitzer seien, ohne sich um das Wohl der Tiere zu kümmern, in den Urlaub gefahren.

Tiere aus dem Heim: Was man vor der Adoption beachten sollte Tiere aus dem Heim- Was man vor der Adoption beachten sollte

Da es sich bei Caty und Snowball mit hoher Sicherheit, so das Heim, um Angora-Mix-Kaninchen handele, werde das gesamte Dreiergespann nur in die reine Wohnungshaltung abgegeben. Der Grund: Da Angora-Kaninchen ursprünglich für die Fellgewinnung gezüchtet wurden, bilden diese keine Unterwolle für kalte Winter aus.

Tierheim Duisburg: Süße Kaninchen mit Handicap

Tägliche Fellpflege sei ein Muss – ebenso wie eine regelmäßige Zahnkontrolle bei Caty und Snowball. Beide haben ein Zangengebiss: Die vorderen Schneidezähne wachsen leicht nach vorne gespitzt wie bei einer Pinzette. Bei Caty und Snowball seien zudem leichte Fehlbildungen an Pfoten und Kieferstellung zu erkennen. Das Heim geht deshalb davon aus, dass die Elterntiere verwandt waren.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Alle drei Kaninchen seien sehr aufgeschlossen und neugierig. Wer sich für Snowball, Caty und Tattoo interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – entweder per Mail an info@duisburger-tierheim.de oder per ausreichend frankierter Post an: Tierschutzzentrum Duisburg e. V., Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12, 47059 Duisburg.

Danach nimmt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Heims Kontakt auf. Weitere Infos gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg