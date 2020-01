Zur Person: Manred Kaiser

Manfred Kaiser (71), vor seinem Ruhestand Kfz-Schlosser, ist in mehreren Duisburger Karnevals- und Sportvereinen aktiv. „Ich unterstütze Menschen mit Behinderungen und helfe den Bewohnerinnen und Bewohnern des Übergangsheims in Beeck“, so der SPD-Ratsherr.

Als Sprecher der SPD im Aufsichtsgremium des Zoos hat sich Kaiser für die Finanzierung des Tierparks am Kaiserberg eingesetzt.