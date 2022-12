Aidshilfe Zum Welt-Aids-Tag: Diese Aktionen sind in Duisburg geplant

Duisburg. HIV und Aids sind auch in Duisburg noch immer ein aktuelles Thema. Jetzt steht der Welt-Aids-Tag an. Was alles rund um den Tag geplant ist.

„Sie wurden positiv getestet.“ Diesen Satz hören nicht nur Menschen mit einer Corona-Infektion. Auch Aids ist immer noch ein Thema: In NRW leben rund 20.000 Menschen mit HIV. Aus Anlass des 34. Welt-Aids-Tages an diesem Donnerstag, 1. Dezember, weisen Aids-Hilfe Duisburg/Kreis Wesel e.V. und Aids-Beratung der Stadt Duisburg auf ihre Angebote hin. Außerdem finden in den nächsten Tagen verschiedene Aktionen statt.

„Wir möchten alle, die Fragen zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen haben, ermuntern, die kostenlose, anonyme und vertrauliche Beratung in Duisburg in der städtischen Aids-Beratung in Anspruch zu nehmen“, sagt Martina Jungeblodt von der Beratungsstelle des Gesundheitsamtes. Wie schütze ich mich vor HIV? Habe ich vielleicht eine Syphilisinfektion? Wäre es sinnvoll, mich gegen Affenpocken (Mpox) impfen zu lassen? Für diese und andere Fragen stehen Aids-Hilfe und Aids-Beratung Ratsuchenden zur Verfügung.

Kostenlose und vertrauliche HIV-Tests sind in Duisburg möglich

Noch immer werden viele HIV-positive Menschen im Alltag stigmatisiert. Das belegt die aktuelle Studie „positive stimmen 2.0“ der Deutschen Aidshilfe. Doch es gibt auch positive Entwicklungen: Infizierte haben heute dank moderner Medikamente eine fast normale Lebenserwartung und geben das Virus auch nicht an andere weiter, wenn sie behandelt werden. Wichtig ist, früh mit der Therapie zu beginnen. Denn damit schützen Betroffene ihr Immunsystem und senken das Risiko, Aids oder andere schwere Folgeerkrankungen zu bekommen.

Deshalb rufen Aids-Hilfe und Aids-Beratung dazu auf, das Angebot, kostenlos und anonym HIV-Antikörpertests machen zu können, anzunehmen. Termine können unter 0203 283 75 74 oder aids-std-beratung@stadt-duisburg.de vereinbart werden. Wegen Corona war das Angebot zuletzt eingeschränkt, jetzt sind aber wieder wöchentlich Tests möglich. Im kommenden Jahr soll es wieder so groß sein wie vor Corona.

Das ist zum Welt-Aids-Tag in Duisburg los

Unter dem Motto „Wir im Pott“ wird es in Duisburg in den nächsten Tagen verschiedene Veranstaltungen zum Welt-Aids-Tag geben. Im Harlekin (Realschulstraße 16) steigt am Freitag, 2. Dezember, eine Welt-Ais-Tageskaraoke. Eine Möglichkeit, sich beraten und testen zu lassen, gibt es am Dienstag, 6. Dezember, von 16 bis 18 Uhr, bei der Aids-Hife-Duisburg (Bismarckstraße 67). Weitere Aktionen und Informationen: facebook.com/Welt-Aids-Tag (Veranstaltungen) und www.aidshilfe-duisburg-kreis-wesel.de.

