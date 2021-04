Zum fünften Mal: Brandstiftung bei der DLRG in Rheinhausen

Der Leiter der Ortsgruppe Rheinhausen der DLRG, Martin Flasbarth, ist verzweifelt: Erneut haben Unbekannte an der Wache am Toeppersee gezündelt.

Duisburg-Rheinhausen. Zum fünften Mal haben Unbekannte an der Wache am Toeppersee in Rheinhausen gezündelt. Die Ehrenamtler sind verzweifelt – und hoffen auf Hinweise.

Bei den Wasserrettern der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Rheinhausen macht sich Verzweiflung breit. Erneut ist die Wache am Toeppersee Opfer von Brandstiftungen geworden, zwei Mal innerhalb von 24 Stunden, teilt Ortsgruppen-Leiter Martin Flasbarth am Dienstagabend mit. Damit gab es nun fünf Brandstiftungen innerhalb kürzester Zeit.

„Wir kommen überhaupt nicht mehr zur Schadensbeseitigung, da wurde jetzt schon wieder gezündelt“, klagt Flasbarth. An einen Zufall glaubt er mittlerweile nicht mehr, „das ist direkt auf uns gerichtet“, ist er überzeugt. Erneut wurde direkt am Haus gezündelt, die Polizei sei laut Flasbarth vor Ort gewesen. Die Polizei Duisburg war für eine Stellungnahme am Dienstagabend nicht mehr zu erreichen.

DLRG Rheinhausen: „Rechnen damit, einen Schutthaufen zu haben“

„Wir können das Haus nicht 24 Stunden überwachen“, erklärt der Ortsgruppenleiter. Er selbst könne nachts kaum noch schlafen. Immer wieder kreisen die Gedanken um die Wache am Toeppersee. „Wir müssen damit rechnen, dass wir in den nächsten Tagen da einen Schutthaufen haben“, fürchtet er. „Wir hängen da mit Herzblut dran. Sollte das Haus abrennen, sind wir vermutlich nicht in der Lage, das wieder aufzubauen.“ Da der Weg an der Wache oft von Hundehaltern und Joggern genutzt wird, hofft die DLRG auf Hinweise.