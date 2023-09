Zuhause gesucht: Wer nimmt verschmuste Hündin Tyga auf?

Duisburg. Das Tierheim Duisburg sucht ein neues Zuhause für die verschmuste Staffordshire-Terrier-Dame Tyga. Auf Halter warten auch Herausforderungen.

Das Tierheim Duisburg sucht ein neues Zuhause für Tyga. Die 26 Kilogramm schwere, blond-weiße Staffordshire-Terrier-Dame gehört zu den so genannten Listenhunden – potenzielle Halter brauchen unbedingt einen Sachkundenachweis. Die Auflagen für solche Hunde und Haltungsbedingungen müssen erfüllt sein.

Laut Tierheim ist Tyga intelligent und loyal. Die sensible Hündin schmust gerne und ist sehr personenbezogen, aber auch eigensinnig und unnachgiebig. Tyga frisst ausgesprochen gerne und neigt daher zu Übergewicht. Besuche beim Tierarzt können schwierig sein, denn vor denen hat sie Angst.

Tierheim Duisburg: Tyga sollte auf dem Land oder am Stadtrand leben

Das ideale Zuhause für Tyga ist ein Haus oder eine Wohnung auf dem Land oder am Stadtrand, da sie teilweise unsicher auf Autoreize reagiert. Im Haushalt sollten weder weitere Hunde, noch Katzen oder Kleintiere leben. Tyga ist nicht sehr wachsam und ihr Jagdtrieb eher wenig vorhanden.

Zukünftige Halter sollten rasseerfahren, konsequent bei Training und Fütterung und bereit sein, viel Zeit ins Training zu investieren. Mehr Infos zu Tyga gibt es unter www.tierheimduisburg.de/vermittlung/hunde/tyga.

Wer sich für Tyga interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – entweder per Mail an info@duisburger-tierheim.de oder per ausreichend frankierter Post an: Tierschutzzentrum Duisburg e. V., Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12, 47059 Duisburg. Danach nimmt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Heims Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen. Weitere Infos gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

