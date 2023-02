Zugausfälle treffen Duisburg – Deutsche Bahn mit Bauarbeiten

Duisburg. Bahnfahrer aufgepasst: Die Deutsche Bahn plant Bauarbeiten. Im März ist Duisburg auf einigen Linien von Zugausfällen und Umleitungen betroffen.

Die Deutsche Bahn (DB) und die Autobahn GmbH führen im März zeitgleich Bauarbeiten in Duisburg durch. So muss etwa aufgrund des Ausbaus der Autobahn A 3 im der Bereich des Autobahnkreuzes Duisburg-Kaiserberg eine neue und breitere Straßenbahnbrücke gebaut werden. Das Bahnunternehmen führt zudem Oberleitungs- und Kabelarbeiten durch. Aufgrund der Maßnahmen und der nötigen Sperrung kommt es von Freitag, 3. März, ab 21 Uhr, bis Freitag, 31. März, 21 Uhr, zu erheblichen Auswirkungen im Schienenverkehr.

Zugausfälle in Duisburg – diese Nahverkehrslinien sind betroffen:

RE3: Die Züge der Eurobahn werden mit zusätzlichem Halt in Essen Hauptbahnhof zwischen Duisburg und Gelsenkirchen umgeleitet. Es kommt deshalb zu Haltausfällen . Ein Schienenersatzverkehr zwischen Oberhausen und Duisburg wird eingerichtet. Zwischen Oberhausen und Gelsenkirchen können Fahrgäste auch auf parallel verkehrende Linien ausweichen.

umgeleitet. Es kommt deshalb zu . Ein Schienenersatzverkehr zwischen Oberhausen und Duisburg wird eingerichtet. Zwischen Oberhausen und Gelsenkirchen können Fahrgäste auch auf parallel verkehrende Linien ausweichen. RE5 und RE19: Es kommt zu einer Umleitung zwischen Düsseldorf Hbf und Oberhausen-Sterkrade mit Haltausfällen in Düsseldorf Flughafen, Duisburg Hbf und Oberhausen Hbf. Ein Schienenersatzverkehr zwischen OB-Sterkrade und Duisburg Hbf wird eingerichtet. Zwischen Duisburg – Düsseldorf können Fahrgäste auch auf parallel verkehrende Linien ausweichen.

und Oberhausen Hbf. Ein zwischen OB-Sterkrade und Duisburg Hbf wird eingerichtet. Zwischen Duisburg – Düsseldorf können Fahrgäste auch auf parallel verkehrende Linien ausweichen. RB32, RB35 und RE44: Die Züge fallen zwischen Duisburg und Oberhausen aus. Als Ersatz verkehren Busse im Schienenersatzverkehr.

Die Deutsche Bahn informiert zudem über einen geänderten Zugang der SEV-Haltestellen am Duisburger Hauptbahnhof vom 14. bis zum 15. März, in der Zeit von 7 bis 7 Uhr morgens. Aufgrund von Modernisierungsarbeiten ist der Osteingang gesperrt.

Um in dieser Zeit zu den SEV-Haltestellen zu gelangen, ist daher ein Umweg von wenigen hundert Metern notwendig: Reisende können die Treppenabgänge an den nördlichen Bahnsteigenden nutzen, um zur Mülheimer Straße zu gelangen. Von dort ist ein Fußweg zu den SEV-Haltestellen an der Neudorfer Straße möglich. Um Reisende zu informieren, wird am Bahnhof zusätzliches Servicepersonal eingesetzt. Die SEV-Haltestellen werden auch innerhalb des Bahnhofs ausgeschildert.

Einschränkungen gibt es auch im Fernverkehr: Der Halt Oberhausen kann in der Zeit der Umbaumaßnahmen nicht angefahren werden. Die Züge zwischen Amsterdam und Frankfurt werden über eine Güterzugstrecke umgeleitet, so dass auch Duisburg Hbf nicht angefahren werden kann und es zu Fahrzeitänderungen kommt. Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben.

