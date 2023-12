Deutsche Bahn Zug: Was sich am Bahnhof Duisburg-Obermeiderich ändern wird

Duisburg Die Deutsche Bahn kündigt Änderungen für den Bahnhof in Obermeiderich an. Von der Neuerung sollen Fahrgäste profitieren. Das sind die Pläne.

Die Deutsche Bahn (DB) investiert in die Verbesserung der Bahnhof-Infrastruktur und der Information der Fahrgäste: Im kommenden Jahr ersetzt das Bahnunternehmen die bisherigen Anzeigen an den Bahnsteigen. An insgesamt 85 NRW-Stationen sollen die neuen Anzeiger installiert werden – dazu zählt auch der Bahnhof in Obermeiderich.

„Mit den neuen zweizeiligen Displays informiert die DB ihre Kunden und Kundinnen an kleinen Bahnhöfen umfangreicher als bisher“, teilt die Bahn mit. Das Gerät zeige die nächsten zwei abfahrenden Züge und deren Abfahrtszeit an. „Reisende können die Informationen besser erfassen, weil die Schrift nicht durchläuft und die Anzeiger eine höhere Auflösung haben“, erklärt das Unternehmen zu den Vorteilen. Weil die DB auch die Akustik verbessert habe, sollen Zugauskünfte leichter zu verstehen sein.

Neue Anzeigen gibt es auch schon in Ruhrort und Meiderich-Ost

Die Anzeiger sind eine Weiterentwicklung der bisherigen Informationstafeln an kleineren Stationen. Nach einer Erprobungsphase hat die DB in diesem Jahr mit dem Austausch der Monitore in Nordrhein-Westfalen begonnen: In Summe haben die Baufachleute an 49 Bahnhöfen seit Jahresanfang 71 neue Anlagen installiert und in Betrieb genommen.

So sind die neuen Anzeigen bereits an den Bahnhöfen in Ruhrort sowie in Meiderich-Ost in Betrieb. Der Bund und die Deutsche Bahn investieren insgesamt rund fünf Millionen Euro in die Erneuerung der Anzeiger.

