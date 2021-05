Duisburg. Das Duisburger Start-up Snackhelden setzt für seine zuckerfreien Snackballs auf Crowdfunding. Wo und wie jeder die Gründer unterstützen kann.

Snacks made in Duisburg verspricht das junge Start-up Snackhelden. Um die ersten beiden Sorten der zuckerfreien Snackballs herzustellen, setzen die Gründer Kerstin Drazkiewicz und David Herzmann auf eine Crowdfunding-Kampagne bei Startnext. Es kann also jeder dazu beitragen, dass die kleinen, gesunden Naschkugeln bald in den Supermarktregalen liegen.

Haselnuss, Agavendicksaft oder Cranberries, das – und viele mehr – sind die Zutaten, aus denen die Snackballs gemacht sind. Entwickelt haben die beiden jungen Duisburger die Rezepte für ihre Snackballs selber, drin steckt nur, was ihnen auch selber zum Naschen in den Mund kommt. Das soll beides sein: lecker und gesund. Zuckerzusatz kommt den beiden deshalb nicht in die Tüte.

Crowdfunding-Kampagne der Duisburger Snackhelden läuft noch bis Anfang Juni

5000 Euro möchten die jungen Duisburger Gründer auf Startnext einsammeln für die Produktion ihrer ersten beiden Sorten: „Choc & Seeds“ und „Batate & Berry“. Knapp 100 Unterstützer sind seit Start der Kampagne auf den Geschmack gekommen, gut 3400 Euro sind so zusammen gekommen.http

Bis zum 6. Juni haben Naschkatzen noch Gelegenheit, die Snackhelden auf ihrem Weg zur Produktion zu unterstützen. Zwischen acht und 720 Euro können Crowdfunder investieren, dafür gibt’s verschiedene Belohnungen rund um die Duisburger Snackballs.

