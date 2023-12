Zoo Zajac: Wie viel Norbert (†) steckt noch im Zoogeschäft?

Vor einem Jahr, am 13. Dezember 2022, starb Norbert Zajac „ganz plötzlich und unerwartet“. Was sich seitdem bei Zoo Zajac verändert hat. (Archivfoto)

Duisburg Norbert Zajac ist vor einem Jahr verstorben. Seitdem hat sich bei Zoo Zajac viel verändert. Was im Laden an den umstrittenen Kulttypen erinnert.

Er war deutschlandweit bekannt, war der polarisierende Geschäftsführer des größten Zoofachgeschäfts der Welt: Vor einem Jahr, am 13. Dezember 2022, starb Norbert Zajac „ganz plötzlich und unerwartet“. Auch wenn sich seitdem einiges bei Zoo Zajac verändert hat, erinnert am Konrad-Adenauer-Ring noch viel an den Tiernarren.

Wer das Zoofachgeschäft in Neumühl betritt, entdeckt gleich auf einem der ersten Wühltische den verstorbenen Zajac-Inhaber als Stofftier. Für 9,99 Euro gibt es die flauschige Erinnerung, die schon vor seinem Tod verkauft wurde. Der Plüsch-Norbert ist 20 Zentimeter groß, hat hellblaue Augen und trägt ein T-Shirt mit Tiermotiv – so wie das geschäftstüchtige und ikonische Original in seinen über 900 Youtube-Videos, bei TV-Auftritten und während der Arbeit und seinen Fahrten mit dem Elektromobil durch den Markt.

Zoo Zajac: Hier lesen Sie mehr Artikel

Zoo Zajac: Der Welpenhandel ist beendet

Norbert Zajac polarisierte und war ein Mann der Extreme: Die einen haben in ihm einen Social-Media-Star und geschätzten Tierexperten gesehen. Sie kamen aus ganz Deutschland nach Duisburg, um ihm zu begegnen. Mit einem Autogramm oder einem gemeinsamen Foto gingen sie wieder. Für die anderen aber war Norbert Zajac ein rücksichtsloser Geschäftsmann und Tabubrecher. Als er 2012 begann, Hundewelpen im großen Stil zu verkaufen, wurde er zum Feindbild vieler Tierschützer.

Der Welpenhandel bei Zoo Zajac ist mittlerweile beendet. Dazu haben sich die Witwe Jutta und Geschäftsführerin Kathi Geven entschieden, die das Lebenswerk des Zajac-Gründers weiterführen. Die zwei Frauen an der Spitze nennen wirtschaftliche Gründe für das Aus. Für den Grenzgänger Norbert Zajac hätte diese unternehmerische Entscheidung einen emotionalen Konflikt bedeutet – mit wohl ungewissem Ausgang.

So werden die Hundeboxen jetzt genutzt

Dort, wo früher die Besucher den Blicken der Hunde hinter Glas nur schwer widerstehen konnten, hoppeln jetzt aber Kaninchen: Die Verantwortlichen haben zwei der ehemaligen Hundeboxen in große Ställe umfunktioniert. Aufgeteilt nach Geschlecht werden rund 40 Tiere gehalten. Die Fliesen sind mit Streu eingedeckt, verschiedene Holzbrücken bieten den Langohren Unterschlupf. „Wir sind neu eingezogen und freuen uns in unserer Quarantäne auf Euer Zuhause“, steht auf einem Hinweisschild.

Die Hunde sind aus den „Welpenboxen“ verschwunden. Nun warten hinter der Glasscheibe Kaninchen auf ein neues Zuhause. (Archivfoto) Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Gleich an mehreren Stellen im Geschäft wird die Kundschaft über Veränderungen informiert. „Wir bauen für euch um, damit wir uns weiter für euch verbessern können“, steht dort geschrieben. So sind am Mittwochnachmittag auch einige Terrarien leer, die für neue Tiere baulich verändert werden.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Kinder malen Bilder für Norbert Zajac

Die Zahl der Besucher ist gegen 16 Uhr überschaubar. Während die einen den Konrad-Adenauer-Ring angesteuert haben, um Zubehör für ihre tierischen Lieblinge zu kaufen, stehen andere vor den Glasscheiben, um die Tiere zu sehen. Ein Familienvater klopft an die Scheibe, um eine schlafende Bengalkatze zu wecken. Das Jungtier lässt sich aber nicht irritieren und döst weiter.

Ein anderes Pärchen steht bei den Stumpfkrokodilen, die es für 1399 Euro zu kaufen gibt. Wie im Zoo wird das Handy für ein Erinnerungsfoto gezückt. Sie sind noch immer da, die exotischen Tiere bei Zoo Zajac. Veränderungen hat es trotzdem gegeben: Einen Weißbüschelaffen – ein Exemplar war in der Vergangenheit einmal aus dem Geschäft gestohlen worden – sucht man heute vergebens. Auch die Haltung der Erdmännchen wurde 2023 jäh gestoppt.

Spätestens an der Kasse werden die Erinnerungen an Norbert Zajac aber wieder wach: An einer Wand hängen mehrere Briefe und bunte Zeichnungen von Kindern. Mit liebevollen Worten wenden sie sich an den Tiernarren, den sie aus den Erklärvideos im Internet kennen, und der sie mitgenommen hatte in Norberts verrückte Tierwelt.

>> NORBERT ZAJAC UND SEIN YOUTUBE-KANAL

Der Youtube-Kanal von Norbert Zajac hat heute 297.000 Abonnenten . Das erfolgreichste Video steht bei 3,2 Millionen Aufrufen. In dem vor fünf Jahren veröffentlichten Beitrag berichtet Zajac von einer Nahtoderfahrung nach dem Stich eines Rotfeuerfisches in seinem Laden.

. Das erfolgreichste Video steht bei 3,2 Millionen Aufrufen. In dem vor fünf Jahren veröffentlichten Beitrag berichtet Zajac von einer Nahtoderfahrung nach dem Stich eines Rotfeuerfisches in seinem Laden. Seit dem Tod des Chefs beantworten verschiedene Mitarbeiter Fragen rund um das Fachgeschäft und die Tierwelt. Sie nennen sich „ Norberts Team “, neue Videos erscheinen zweimal die Woche. Hinsichtlich der Aufrufe können die aktuell produzierten Beiträge aber nicht an die Reichweiten der Vergangenheit anknüpfen.

“, neue Videos erscheinen zweimal die Woche. Hinsichtlich der Aufrufe können die aktuell produzierten Beiträge aber nicht an die Reichweiten der Vergangenheit anknüpfen. Noch immer gibt es im Zoogeschäft das kleine Studio, in dem Norbert Zajac einige Videos produziert und Einblicke in seine Welt ermöglicht hat. An der Wand dieser Drehkulisse hängt auch die Urkunde des Guinessbuch der Rekorde für die größte Zoohandlung der Welt.

der Rekorde für die größte Zoohandlung der Welt. Die Rückseite dieser Drehkulisse ist eine Fotowand mit einer großen Aufnahme von Norbert Zajac und einem Guckloch. Dort können Besucher ein Bild mit dem verstorbenen Internet-Star aufnehmen. Im Geschäft gibt es an diversen Stellen die bunten Tier-T-Shirts von Norbert Zajac zu kaufen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg