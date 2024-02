Zoo Zajac: Goldener Thron von Norbert (✝) wird versteigert

Duisburg Es ist eine seltene Chance für Fans: Der ikonische goldene Thron von Norbert Zajac sucht einen neuen Besitzer. Was mit dem Geld passieren soll.

Norbert Zajac war deutschlandweit bekannt, er war der polarisierende Geschäftsführer des größten Zoofachgeschäfts der Welt: Vor über einem Jahr starb der Tiernarr aus Duisburg unerwartet. Witwe Jutta und Geschäftsführerin Kathi Geven führen sein Lebenswerk seitdem weiter. Ein bekanntes Relikt des Zajac-Gründers wird nun für den guten Zweck versteigert: Norbert Zajacs goldener Thron.

„Thronfolger gesucht! Wir versteigern Norbert Zajacs Thron“, heißt es in einem Facebook-Beitrag der Neumühler Zoohandlung. Es sei die „einmalige Gelegenheit für alle Fans“, den berühmten Stuhl aus Norberts Filmstudio zu ersteigern. In der kleinen Drehkulisse – und auf dem goldenen Thron – hatte der Geschäftsmann seine Youtube-Videos produziert und Einblicke in seine Welt gegeben.

Thron und Plüschfigur: Auktion für Fans von Norbert Zajac

Neben dem Möbelstück bekommt der Höchstbietende auch einen 80 Zentimeter großen Plüsch-Norbert. Die Stoffpuppe, die es als flauschige Erinnerung für 9,99 Euro und in 20 Zentimeter Größe im Zoofachgeschäft zu kaufen gibt, hat wie das Original hellblaue Augen und trägt ein T-Shirt mit Tiermotiv – so wie Zajac zu Lebzeiten bei seinen TV-Auftritten und in den über 900 Youtube-Videos. Auch während der Arbeit und seiner Fahrten mit dem Elektromobil durch den XXL-Markt am Konrad-Adenauer-Ring trug er stets Textil mit Tier-Print.

Die Auktion auf der Verkaufsplattform Ebay läuft noch mehr als sechs Tage, am Montagmorgen waren bereits 20 Gebote eingegangen. Das Höchstgebot zu diesem Zeitpunkt: 705 Euro. Der Betrag ist für einen guten Zweck bestimmt, heißt es in der Beschreibung: „Der Erlös kommt dem Projekt Lebenswert von Pater Tobias in Duisburg zugute.“

Norbert Zajac verstarb am 13. Dezember 2022. Auf Youtube hatte sich der umstrittene Geschäftsmann eine große Fangemeinde aufgebaut: Sein Kanal hat auch heute noch 297.000 Abonnenten. Viele seiner Zuschauer und Zuschauerinnen kamen mitunter aus ganz Deutschland nach Duisburg, um den von ihnen geschätzten Tierexperten einmal zu sehen. Mit einem Autogramm oder einem gemeinsamen Foto gingen sie wieder.

Das erfolgreichste Video steht bei über 3,2 Millionen Aufrufen. In dem vor mehr als fünf Jahren veröffentlichten Beitrag berichtet Zajac von einer Nahtoderfahrung nach dem Stich eines Rotfeuerfisches in seinem Laden. Das Tier ist auch auf dem T-Shirt der Plüschfigur zu sehen. Seit dem Tod des Chefs beantworten in den Bewegtbild-Beiträgen verschiedene Mitarbeiter Fragen rund um das Fachgeschäft und die Tierwelt. Die neuen Videos erscheinen auf dem Youtube-Kanal zweimal die Woche.

