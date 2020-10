Zoo Zoo in Duisburg schließt am 2. November für einen Monat

Duisburg. Erneut muss der Duisburger Zoo in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie schließen. Am Samstag und Sonntag ist der Zoo noch geöffnet.

Der Duisburger Zoo schließt am Montag, 2. November, seine Türen für Besucher. Auch er muss nach dem rund sechswöchigen Lockdown im Frühjahr bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr dicht machen; das gilt laut der Coronaschutzverordnung des Landes für den kompletten November. Am Wochenende bleibt der Zoo noch geöffnet.

Zoodirektorin Astrid Stewin bittet wieder um Unterstützung

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind weiterhin vor Ort und kümmern sich um unsere Tiere. Das hat oberste Priorität“, betont Zoodirektorin Astrid Stewin, die wegen fehlender Eintrittsgelder um Unterstützung bittet. „Unsere Tiere müssen versorgt werden, sie brauchen Futter – auch wenn sie niemand besuchen kommt.“ Jeden Monat fallen zur Versorgung der rund 7000 Tiere Futterkosten in Höhe von rund 51.000 Euro an.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Schon während der Schließung ab Mitte März hatte der Zoo um Unterstützung im Rahmen der Aktion „Futterhelden“ gebeten. Auch Patenschaften helfen. Über 400 neue Tierpaten engagieren sich seit März direkt für ihr Lieblingstier, teilt der Zoo mit.