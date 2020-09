Zoo Duisburg: Zwergotter-Nachwuchs hat helles Fell

Duisburg. Die asiatischen Zwergotter im Zoo Duisburg haben vierfachen Nachwuchs. Einige der Jungtiere sind außergewöhnlich hell gefärbt.

Der Zoo Duisburg meldet besonderen Nachwuchs: Anfang August bereits haben die asiatischen Zwergotter vier Junge bekommen. Mittlerweile tapsen die Kleinen häufiger aus der sicheren Höhle heraus und erkunden das Gehege. So fällt eine Besonderheit auf: Einige Jungtiere sind außergewöhnlich hell gefärbt – eine Laune der Natur, berichtet der Zoo.

Die asiatischen Zwergotter im Zoo Duisburg haben erneut Nachwuchs bekommen. Foto: I. Sickmann / Zoo Duisburg

Sobald ein Jungtier das Nest verlässt, tragen die Eltern es zurück in ihre Höhle. Schon Wochen vor der Geburt hatte das Otterpärchen diesen Rückzugsort unter einer Baumwurzel auf der Außenanlage mit Pflanzenteilen ausgepolstert und für den Nachwuchs vorbereitet. „Wie schon beim letzten Wurf kümmern sich die Eltern auch dieses Mal vorbildlich um die Kleinen. Sie schirmen den Nachwuchs ab und halten die Rasselbande beisammen“, berichtet Kurator Volker Grün.

Asiatische Zwergotter gelten als „gefährdet“

Da sich die Otter-Familie den Großteil der Zeit auf der dicht bewachsenen Außenanlage aufhält, weiß das Zoo-Team noch nicht, welche Geschlechter die Kleinen haben.

Asiatische Zwergotter leben in Familienverbänden von rund zwölf Tieren und gelten als sehr soziale Tierart. Mit lauten Rufen kommunizieren die Mitglieder einer Gruppe untereinander. In ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet setzen Lebensraumverlust und der illegale Tierhandel in Asien den Zwergottern zunehmend zu. Daher gilt die Art als „gefährdet“.