Zoo Duisburg: Zwei Erdmännchen-Babys sind die neuen Stars

Duisburg. Nachwuchs bei den Erdmännchen im Zoo Duisburg. Die zwei Jungtiere sind erst vier Wochen alt. Wir zeigen exklusiv die ersten drei Bilder.

Für viele Besucher des Duisburger Zoos sind sie die heimlichen Stars am Kaiserberg: Erdmännchen. Neugierig stellen sich die Raubtiere auf die Hinterbeine und halten Ausschau nach Bedrohungen. Doch am Gehege werden die Blicke der Zaungäste zukünftig an zwei Tieren hängenbleiben: Die Familie hat doppelten Nachwuchs.

Die zwei Jungtiere haben die unterirdische Wurfhöhle vor wenigen Tagen verlassen und erkunden neugierig die Außenanlage, teilt der Tierpark am Kaiserberg mit. „Am Anfang noch etwas zaghaft, werden die kleinen Raubtiere von Tag zu Tag agiler und lassen sich mittlerweile im Alter von rund vier Wochen immer häufiger beobachten.“

Dabei haben die Erwachsenen die neuen Familienmitglieder stets im Blick und folgen ihnen auf Schritt und Tritt. Für den Zoo Duisburg ist es bereits der zweite Zuchterfolg in diesem Jahr. Mit dem aktuellen Wurf ist Mutter Sophia, die als Chefin der Gruppe gilt, bereits zum dritten Mal Mutter geworden. Sie selbst kam im Februar 2020 aus dem Zoo Halle nach Duisburg.

Erdmännchen in Leben in Gruppen mit bis zu 30 Tieren zusammen

Mit dem zweiten Wurf wächst die Erdmännchen-Familie mit ausgeprägtem Sozialverhalten nun auf zehn Tiere. Und sie kann noch größer werden, denn Erdmännchen leben in den Savannen und dem Buschland Afrikas in Gruppen von teilweise mehr als 30 Tieren.

Die geschickten Jäger tippeln durch den Sand und erbeuten Spinnen, Skorpione sowie verschiedene Insekten. Aber auch kleinere Säugetiere und Vögel stehen auf ihrem Speiseplan. Während die Gruppe auf der Suche nach Nahrung ist, hält ein Wächter an einer erhöhten Position Ausschau nach Feinden. Erspäht er eine Bedrohung, warnt er die Familie mit einem Laut, die dann in die unterirdischen Bauten flitzt.

