Zoo Duisburg: Walk-In-Testzentrum auf Zoo-Parkplatz eröffnet

Duisburg. Auf dem Parkplatz des Zoos Duisburg hat ein Corona-Schnelltestzentrum eröffnet. Nicht nur Duisburger können sich kostenfrei testen lassen.

Auf dem Zoo-Parkplatz an der Mülheimer Straße hat am Wochenende ein neues Corona-Schnelltestzentrum eröffnet. Von dem Angebot profitiert auch der Zoo Duisburg – Besucher aus ganz Deutschland können sich vor Ort testen lassen.

Das Testzentrum funktioniert nach dem „Walk-In“-Prinzip, das heißt, die Testpersonen durchlaufen die einzelnen Stationen. Angeboten werden die für Bürger kostenfreie und vom Bund finanzierten Schnelltests, die etwa für einen Besuch des Tierparks benötigt werden.

Schnelltestzentrum am Zoo Duisburg: Termine werden über du-testet.de vergeben

Unter du-testet.de (Stadtteil Mitte) können Online-Termine für das Schnelltest-Zentrum am Zoo gebucht werden. Derzeit stehen zwei Testkabinen an der Mülheimer Straße bereit. Geschultes Personal führt die offiziellen Schnelltest täglich von 8.30 Uhr bis 17 Uhr durch. Die Ergebnisse gibt es nach einer kurzen Wartezeit in ausgedruckter Form – künftig soll es das Zertifikat dann auch digital geben, so der Tierpark.

Ein negatives Schnelltest-Ergebnis aus einem der offiziellen Testzentren in Duisburg erlaubt nicht nur einen Besuch des Zoo Duisburg, es kann auch für Einkäufe, Friseurtermine und ähnliche Aktivitäten verwendet werden. Die Nähe zum Zoo ist aber vor allem ein „toller Service für unsere Besucher“, sagt Zoodirektorin Astrid Stewin.

