Zoo Duisburg: Wahrer Babyboom bei den Kleinen Ameisenbären

Duisburg. Im Zoo Duisburg gibt es Nachwuchs: Ameisenbär-Dame Persea ist zum fünften Mal Mutter geworden. Besucher werden die Tiere nur schwer entdecken.

Kleine Knopfaugen und eine lange Schnauze: Kleine Ameisenbären werden in Zoos nur selten gehalten und Jungtiere sind rar. Anders im Zoo Duisburg – seit 2017 wurden am Kaiserberg vier Jungtiere aufgezogen. Ameisenbär-Dame Persea ist nun zum fünften Mal Mutter geworden.

Nur selten erhaschen Besucher einen Blick auf die dämmerungsaktiven Langschnauzen in der Tropenhalle Rio Negro. Tagsüber schlafen die Kleinen Ameisenbären zusammengerollt hoch oben in den Baumkronen oder in einer der Schlafhöhlen. Auch Persea hat sich mit ihrem Nachwuchs in eine der Höhlen zurückgezogen. Jungtier und Mutter sind bei bester Gesundheit, teilt der Zoo mit.

Zoo Duisburg: Nachwuchs bei den Kleinen Ameisenbären

Die Tiere sind in Tierparks eine Seltenheit: Weniger als zehn Jungtiere werden jährlich in Zoologischen Gärten geboren, teilt der Zoo mit. Aufgrund illegaler Bejagung und durch Zerstörung des natürlichen Lebensraums sei die Art in freier Wildbahn zunehmend gefährdet. Umso wichtiger sei der Aufbau einer Reservepopulation und die Teilnahme am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm: Von Duisburg aus ging es für Jungtiere bereits nach Dänemark und England.

Ständig auf der Suche nach Baumtermiten und -ameisen, durchforsten die Kleinen Ameisenbären die Baumkronen, aber auch das Unterholz. Haben sie Beute gefunden, brechen die kleinen Kraftpakete die Behausungen ihrer Nahrung mit ihren langen Krallen auf. Anschließend werden Ameisen und Termiten mit der bis zu 40 Zentimeter langen Zunge aufgeschleckt.

