Zoo Duisburg: Tierischer Neuzugang soll für Nachwuchs sorgen

Duisburg. Der Zoo Duisburg freut sich auf einen Neuzugang in der Tropenhalle. Hoffnung auf Nachwuchs wächst. Tierart erfreut sich großer Beliebtheit.

Der Zoo Duisburg freut sich über einen tierischen Neuzugang in der Tropenhalle Rio Negro. Mit „Obi“ ist ein Faultier-Weibchen an den Kaiserberg gezogen und lässt die Hoffnung auf Nachwuchs wachsen. Bislang streifte Zweifinger-Faultier Matze alleine durch die Baumwipfel.

Ende Januar reiste die zweijährige Obi aus der Tierwelt Herberstein in Österreich an den Kaiserberg. „Den Weg an den Kaiserberg hat das Faultierweibchen in ihrer mit Ästen ausgestatteten Transportbox gut überstanden“, teilt der Tierpark mit. Zunächst bezog das Tier eine Anlage hinter den Kulissen, hier lernte der Neuzugang auch seine Pfleger kennen.

Zoo Duisburg: Faultier Obi lebt jetzt am Kaiserberg

„Meist hängt Obi in den oberen Bereichen der Anlage und kommt nur in der Nacht zum Fressen an die Futterstelle“, erzählt Biologin Sandra Dollhäupl. Gekochte Kartoffeln, aber auch Möhren, Gurken und Paprika werden gerne gefressen. Die Pfleger schneiden das Futter in lange Streifen. „Das können die Faultiere mit den gebogenen, langen Krallen gut greifen.“

Nach der Eingewöhnung wird Obi ihr Übergangsquartier verlassen und in die Tropenhalle umziehen, wo sie auch Matze kennenlernen wird. Faultiere halten sich die meiste Zeit ihres Lebens in Baumkronen auf und verschlafen den Großteil des Tages. Sind sie aktiv, so hangeln sich die Tiere mit einer Geschwindigkeit von rund zwei Kilometern pro Stunde im Zeitlupentempo durchs Geäst. Sicheren Halt geben ihnen die langen, gebogenen Krallen.

Nur in seltenen Fällen verlassen Faultiere ihren Baum. Hauptsächlich dann, wenn sie zur Toilette gehen. Etwa alle drei bis acht Tage setzen die Tiere auf dem Boden Kot und Urin ab. In diesen Momenten sind Faultiere für Fressfeinde wie den Jaguar leichte Beute. In den Baumkronen droht den Faultieren nur selten Gefahr.

Das erste Foto von Obi im Zoo Duisburg: Das Faultier lebt nun in der Tropenhalle Rio Negro. Foto: P. Goralski / Zoo Duisburg

