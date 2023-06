Zoo Duisburg: Tierärztinnen retten eine junge Mini-Antilope

Duisburg. Das Leben ist für eine kleine Antilope im Zoo Duisburg holprig gestartet. So haben die Zootierärztinnen das Jungtier am Kaiserberg umsorgt.

Im Zoo Duisburg hat eine besonders kleine Tierart Nachwuchs bekommen: Schon Ende April ist ein junges Kirk Dik-Dik geboren. Kurz nach der Geburt unterstützten die Veterinärinnen am Kaiserberg den Nachwuchs, denn das Tier hatte sich an den Hinterbeinen verletzt. Die Behandlung hat der tierische Patient gut überstanden.

Neugierig erkundet ‚Imara‘ ihre neue Umgebung und nimmt Kontakt zu den Artgenossen auf. Ihr Name bedeutet so viel wie ‚Die Willensstarke‘ und stammt aus der afrikanische Sprache Suaheli. Von ihren anfänglichen orthopädischen Problemen ist heute nichts mehr zu erkennen. „Das kleine Weibchen hat sich prächtig entwickelt“, sagt Dr. Kerstin Ternes. Kurz nach der Geburt ist das Jungtier recht wahrscheinlich mit den Hinterbeinen ausgegrätscht. „Imara hatte also Mühe, die Beinchen beisammenzuhalten. Dieses Problem haben wir mit einem Fixiertape gelöst“, erklärt Dr. Ternes.

Kirk Dik-Diks werden nur bis zu 30 Zentimeter groß

Außerdem musste das Fußgelenk gestützt werden, denn das kleine Weibchen hatte zusätzlich Schwierigkeiten mit einem Hinterbein gerade aufzutreten. Dazu legten die behandelnden Zootierärztinnen gemeinsam mit den betreuenden Tierpflegerinnen und Tierpflegern mehrfach stützende Verbände an, was bei den grazilen Beinchen der Kirk Dik-Diks eine Herausforderung ist. „Im Regelfall arbeiten wir mit Wildtieren, die Verbände nicht akzeptieren. Deswegen mussten die Bandagen so gewickelt werden, dass der Patient diese nicht selbst entfernen kann“, erklärt die Tierärztin.

Mit einem Stützverband wurde die kleine Antilope behandelt. Foto: Zoo Duisburg

Kirk Dik-Diks leben vor allem in den Steppen Ostafrikas, aber auch im Westen von Namibia und Angola kommt diese Art der Windspielantilope vor. Mit einer Größe von nur 30 Zentimetern zählen sie zu den kleinsten Antilopen der Welt.

