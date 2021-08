Tierpark am Kaiserberg

Tierpark am Kaiserberg Zoo Duisburg sucht Namen für Tiger – Kinder sollen helfen

Duisburg. Der Zoo Duisburg sucht Namen für die Tiger-Babys. Kinder sind aufgerufen, Namen für den Raubtiernachwuchs einzusenden. So können sie teilnehmen.

Seit einigen Tagen können Besucher die kleinen Raubtiere auf der Tigeranlage bei ihren Ausflügen beobachten. Nun sollen der kleine Kater und die kleine Katze einen Namen bekommen. Besonders Kinder sind aufgerufen, gemeinsam mit ihren Eltern Vorschläge zu machen und diese mit selbstgemalten Bildern an den Zoo zu senden.

Die Namen für die kleinen Katzen wird das Zoo-Team dann aus allen Zuschriften auswählen. Im Rahmen des Namenswettbewerbs können alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Nur eine Vorgabe gibt es: Die Namen sollten nach Möglichkeit einen Bezug zum ursprünglichen Lebensraum der Tiere (Sibirien) haben.

Der Zoo freut sich über Zuschriften mit selbstgemalten Bildern an folgende Adresse: Zoo Duisburg, Mülheimer Straße 273, 47058 Duisburg oder per E-Mail an info@zoo-duisburg.de

