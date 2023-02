Zoo Duisburg: Streit um Orang-Utans – Ermittlungen beendet

Archivbild aus dem Jahr 2014: Ein Orang-Utan im Zoo Duisburg. Um die Menschenaffen ist ein Streit ausgesprochen. Die Tierrechtsorganisation Peta kritisiert die Haltungsbedingungen am Kaiserberg.

Duisburg. Im Streit über die Orang-Utans zwischen dem Zoo Duisburg und Peta hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen beendet. So lautet das Urteil.

Die Staatsanwaltschaft in Duisburg hat das Ermittlungsverfahren gegen den Zoo Duisburg eingestellt. Die Tierrechtsorganisation Peta hatte Anzeige erstattet und warf dem Tierpark am Kaiserberg vor, gegen die Haltungsvorgaben bei den Orang-Utans zu verstoßen.

„Die erneut durchgeführte amtstierärztliche Prüfung anhand der weiteren Beweismittel ergab, dass weder eine Straftat noch eine Ordnungswidrigkeit vorliegt“, teilt die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage der Redaktion mit. Die Aktivisten hatten der Behörde Videoaufnahmen vorgelegt, auf denen ein Orang-Utan im Zoo Duisburg mehrmals Nahrung hochwürgt und das Erbrochene wieder aufnimmt. Dies sei laut Tierschützern ein „abnormales Verhalten“ und Ausdruck einer „psychischen Störung“.

Streit um Orang-Utans: Zoo Duisburg widerspricht Peta-Darstellung

Der Zoo Duisburg hatte dieser Darstellung widersprochen: Die Ursache für ein solches Verhalten sei nicht abschließend bekannt und stelle auch keinen Indikator für das Wohlbefinden eines Tieres dar. Trotzdem strebe der Zoo eine Verbesserung der Primatenhaltung durch Vergrößerung der Anlagen an, wenngleich ein konkreter Zeitplan für die Modernisierung fehlt. Durch die verzögerte Umsetzung kommen grundsätzlich Verbesserungen der Haltung für aktuelle Zootiere zu spät, kritisiert der Deutsche Tierschutzbund.

Im Zuge des Ermittlungsverfahrens wurde auch das Veterinäramt der Stadt zu einer Stellungnahme aufgefordert. In der Vergangenheit, so teilt es das Veterinäramt auf Anfrage mit, seien im Zusammenhang mit den Orang-Utans keine Verstöße gegen das Tierschutzgesetzt festgestellt worden. „Die Tiere haben ein unauffälliges soziales Verhalten im Familienverband gezeigt“, so das Urteil nach einer Überprüfung. Das Veterinäramt habe bei den Kontrollen keine Anzeichen von haltungsbedingtem Stress feststellen können.

Orang-Utans im Zoo Duisburg: Peta fordert unabhängiges Gutachten

Die Aktivisten von Peta kritisieren das Urteil der Staatsanwaltschaft, das auf eine amtstierärztliche Stellungnahme der Veterinärbehörde beruht, die ebenso wie der Tierpark selbst eine kommunale Einrichtung ist. Die Tierrechtsorganisation fordert deshalb ein unabhängiges primatologisches Gutachten.

