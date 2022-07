Zoo Duisburg spricht von „Sensation“: Nachwuchs im Tierpark

Duisburg. Der Zoo Duisburg freut sich über Nachwuchs und spricht von einer „Sensation“. Fachwelt soll von neuem Wissen über die seltenen Tiere profitieren.

Der Zoo Duisburg freut sich über Nachwuchs am Kaiserberg: Erstmals werden in einem deutschen zoologischen Garten junge Inselfruchttauben aufgezogen. Der Nachwuchs in der Asien-Voliere im Affenhaus sei deshalb eine „ornithologische Sensation“, so der Tierpark. „Das in Duisburg gesammelte Wissen über die Aufzucht der Jungvögel wird der Fachwelt zur Verfügung gestellt“, teilen die Verantwortlichen des Zoos mit.

Ursprünglich lebt diese unscheinbare Vogelart auf verschiedenen Inseln Indonesiens. Nur aus der Ferne beobachtet das Tierpfleger-Team um Revierleiter Alexander Nolte das Brutgeschäft der selten gehaltenen Tierart. Es sei dann nicht nur ein Jungvogel, sondern seit November 2021 seien gleich drei Jungtiere aus dem Nest geflogen, zuletzt im März, wie der Tierpark aktuell verkündet. „Und auch jetzt brütet das Weibchen wieder. Das ist ein großer Schritt – für uns als Zoo sowie für den Schutz dieser Tierart“, sagt Alexander Nolte.

Inselfruchttauben: Spezielle Nisthilfen brachten Erfolg

Im Jahr 2020 reiste ein neues Weibchen an den Kaiserberg. Nach wenigen Monaten begann das Taubenpaar mit der Balz. „Immer wieder schleppte das Männchen Zweige heran und versuchte, ein Nest zu bauen“, erklärt Nolte. Aber die Tiere hatten sich in der Asien-Voliere eine Brutstelle ausgesucht, an der die Nester keinen Halt fanden. Speziell angefertigte Nistschalen brachten nach anfänglichen Rückschlägen den Erfolg.

Die in Duisburg gesammelten Daten zur Aufzucht der Inselfruchttauben sollen das Wissen über diese nur selten gehaltene Tierart erweitern. Dabei sei es das Ziel, anderen Einrichtungen Ansätze zur erfolgreichen Aufzucht zu liefern. Europaweit wird die Inselfurchttaube aktuell in nur sechs zoologischen Einrichtungen gehalten, innerhalb Deutschlands sind es lediglich zwei Zoos.

Die vom Zoo Duisburg beschriebene „Sensation“: Eine Inselfruchttaube. Foto: Zoo Duisburg

