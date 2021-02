Tierpark am Kaiserberg

Tierpark am Kaiserberg Zoo Duisburg: So soll die neue Karibikinsel aussehen

Im Zoo Duisburg entsteht mit der Leguaninsel eine karibische Küstenlandschaft. Hauptattraktion in der neuen Halle werden die bis zu 1,5 Meter langen kubanischen Wirtelschwanzleguane. Die Fertigstellung ist noch für dieses Jahr geplant.

Um das wetterunabhängige Tiererlebnis realisieren zu können, wird die ehemalige und lange Zeit leerstehende „Kleine Tropenhalle“ hinter dem Aquarium des Zoos bereits seit einigen Monaten umgebaut. Vor der hölzernen Besucherplattform erstreckt sich in der rund 120 Quadratmeter großen Anlage künftig karibischer Sandstrand mit Felsen.

Leguane, Baumratten und Jamaika-Schlankboas ziehen in neue Anlage ein

Nur durch Scheiben getrennt, können die Besucher in die Gehege schauen und die Leguane beobachten. Ebenfalls einziehen werden Kuba-Baumratten. Diese tagaktiven Nagetiere leben ursprünglich auf Kuba, sowie mehreren vorgelagerten Inseln und sind geschickte Kletterer. In deutschen Zoos werden die bis zu neun Kilogramm schweren, sozialen Nager nicht häufig gehalten, teilt der Tierpark mit.

Jamaika-Schlankboas werden den Tierbestand der neuen Anlage abrunden. „Mit dem Bau der Leguaninsel holen wir ein Stück Karibik in unseren Zoo und schaffen Einblicke in eine ferne sowie faszinierende Tierwelt“, sagt Zoodirektorin Astrid Stewin.

Verein der Freunde des Duisburger Tierparks unterstützt das Projekt finanziell

Entstehen kann das Projekt nur dank der Unterstützung des Vereins der Freunde des Duisburger Tierpark e.V., betont die Direktorin. Die Leguaninsel ist derzeit mitten im Bau, die Landschaftsgestaltung nahezu abgeschlossen. Nun beginnt der Ausbau des Besucherbereichs. Erst danach werden die ersten neuen Tiere am Kaiserberg ankommen und an die neue Anlage gewöhnt. Mit der Fertigstellung der Baumaßnahme rechnet der Zoo Duisburg in den nächsten Wochen.

Ausbau der neuen Leguaninsel im Zoo Duisburg: Noch in diesem Jahr sollen Besucher die karibischen Tiere am Kaiserberg beobachten können. Foto: J. Tegge / Zoo Duisburg

