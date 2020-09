Zoo Duisburg: Seelöwen-Nachwuchs zieht ins Familienbecken

Eines der Seelöwen-Jungen im Zoo Duisburg. Der Nachwuchs ist in das Familienbecken gezogen.

Duisburg. Der Seelöwennachwuchs im Zoo Duisburg ist in das Familienbecken umgezogen. Besucher können die jungen Robben nun regelmäßig beobachten.

Für den doppelten Seelöwennachwuchs im Zoo Duisburg stand nun der Umzug ins große Familienbecken an: In den vergangenen Wochen wurde dafür kräftig an den Schwimmkünsten im Nichtschwimmerbereich geübt. Durch den Umzug sind die jungen Robben für die Besucher zu sehen.

Seelöwenbulle Atze ist eigentlich ein gemütlicher Typ und mag es lieber ruhig. Aber mit der Ruhe ist es nun erst einmal vorbei. Der Seelöwen-Kindergarten tobt im großen Becken – immer unter Beobachtung der Mütter Sunny und Mandy. Da kann es auch laut werden: „Seelöwen kommunizieren lautstark – insbesondere Sunny“, sagt Revierleiter Maik Elbers. Das Weibchen gilt als „Schreihals der Kolonie“ und Übermutter, so der Tierpfleger.

Seelöwen können von Geburt an schwimmen

Die ersten Ausflüge auf die große Anlage meisterten die Mini-Robben mit Bravour. Anfänglich noch etwas zaghaft, sprangen die Tiere zügig ins kühle Nass. Nur beim Verlassen des Beckens benötigten sie etwas Hilfe ihrer Mütter, die die ganze Zeit über nicht von der Seite der Kleinen wichen. Im Juli hatte der Zoo die doppelte Geburt bei den Kalifornischen Seelöwen verkündet.

Schwimmen können kleine Seelöwen übrigens von Geburt an. Allerdings müssen die Muskeln trainiert und die Koordination der Flossen geübt werden. „Das konnten die Kleinen in den letzten Wochen in Ruhe hinter den Kulissen lernen“, sagt der Revierleiter.