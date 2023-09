Zoo Duisburg: Rundgang zu den „heimlichen Stars“ im Tierpark

Der Zoo Duisburg bietet bald drei besondere Führungen am Kaiserberg an.

Duisburg. Der Zoo Duisburg bietet bald drei besondere Führungen am Kaiserberg an. Die Plätze für die Rundgänge sind begrenzt. Was die Besucher erwartet.

Der Zoo Duisburg bietet in den kommenden Monaten mehrere Themenführungen für Besucher und Besucherinnen an, die verschiedene Einblicke in das tierische Treiben am Kaiserberg bieten. Diese Rundgänge sind geplant:

Am Samstag, 14. Oktober, stehen die „heimlichen Stars am Kaiserberg“ im Mittelpunkt: Sie sind gut getarnt, haben einen zurückhaltenden Charakter oder sind in der Dämmerung aktiv, deshalb lassen sich diese Tiere nur mit viel Geduld beobachten. Im Rahmen der Führung werden genau diese Tierarten in den Fokus gerückt, die sonst nur selten im Rampenlicht stehen. Und so erfahren die Teilnehmer viel Wissenswertes etwa über Bürstenschwanz-Rattenkängurus oder Faultiere.

Zoo Duisburg: Diese besonderen Führungen stehen an

Um „ungewöhnliche Gewohnheiten im Tierreich“ geht es bei der Führung am Sonntag, 12. November. Ob Tasmanischer Beutelteufel, Seekuh oder Trampeltier – sie alle haben eigenartige Gewohnheiten, die auf den ersten Blick überaus skurril sind. Bei der Führung rückt das Team der Zoobegleiter einige der tierischen Eigenarten in den Fokus. Dabei werden Fragen beantwortet – etwa, ob Wombats wirklich würfelförmigen Kot haben.

Am Sonntag, 10. Dezember, findet im Zoo ein „Winterspaziergang“ statt. Welche Tierarten kuscheln sich bei tiefen Temperaturen lieber ein? Wer trägt ein besonders dichtes Winterfell? Und wer liebt kaltes Wetter ganz besonders? Bei der Themenführung „Tiere im Winter“ erfahren Besucher, wie sich die Tiere auf die kalte Jahreszeit vorbereitet haben.

Für alle Führungen gilt: Eine vorherige Buchung über den Online-Shop des Zoos ist unbedingt erforderlich. Der Preis für die einstündige Führung beträgt sechs Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder zuzüglich zum regulären Eintritt. Die Führungen starten jeweils um 12 Uhr am Haupteingang, die Plätze sind begrenzt.

