Zoo Duisburg: Rohbau des neuen Ameisen-Quartiers ist fertig

Duisburg. Ab 2021 können Besucher im Zoo Duisburg eine große Ameisenkolonie beobachten. In der Tropenhalle Rio Negro entsteht ein Zuhause für die Insekten.

Der Zoo Duisburg bekommt ein großes Ameisen-Quartier: Mit der Fertigstellung des Rohbaus beginnt in der Tropenhalle Rio Negro am Kaiserberg der letzte Bauabschnitt.

In den vergangenen Wochen hat sich einiges getan: Unterhalb der Besucherplattform in der Tropenhalle wurde ein eigener Bereich für die Ameisen geschaffen. „Der Rohbau steht, nun geht es an die Ausgestaltung der Anlage“, so Kurator Volker Grün.

Zoo Duisburg: Ameisen-Quartier für dir Tropenhalle Rio Negro

In der ersten Etage entstehen bald die Futterstationen für die südamerikanischen Insekten. Im nächsten Bauabschnitt wird das Erdgeschoss mit Kunstfelsen verkleidet, damit sich das neu geschaffene Areal in die bestehende Landschaftsgestaltung der Tropenhalle eingliedert.

Auch die technischen Komponenten werden zeitnah installiert, so etwa die Beleuchtung und Vorrichtung zur Temperatursteuerung. „Ein konstantes Mikroklima ist für den Futterpilz unheimlich wichtig. Die Ameisen können keine Blätter als Nahrung nutzen. Sie füttern den Pilz mit Blattstückchen und ernähren sich wiederum von ihm. Ohne den Pilz gibt es also keine Ameisenkolonie“, erklärt der Biologe.

Besucher können Kolonie durch durchsichtige Rohrleitungen beobachten

Das Futter für den Pilz finden die Insekten zukünftig außerhalb des Baus. In umgebauten Weinfässern und Holzkisten bieten die Tierpfleger den neuen Bewohnern künftig Blätter von Rosengewächsen und Liguster an. Der Clou: Durchsichtige Rohrleitungen verbinden das Ameisen-Eigenheim im Erdgeschoss mit den Futterstationen auf der Besucherempore, die sich eine Etage weiter oben befindet.

So kann das Leben im Ameisen-Quartier aus verschiedenen Perspektiven beobachtet werden. Noch dauert es etwas, bis die Blattschneiderameisen einziehen können. Mit der Fertigstellung der Anlage und dem Einzug der Krabbelgruppe rechnet der Zoo im ersten Quartal 2021.