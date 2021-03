Zoo Duisburg: Öffnungstermin steht noch nicht fest

Duisburg. Der Zoo Duisburg will seine Tiere schrittweise wieder an Besucher gewöhnen. Wann diese wieder in den Zoo dürfen, steht aber noch nicht fest.

Eine große Nachfrage hat der Zoo Duisburg mit seiner Ankündigung ausgelöst, seine Tiere schrittweise wieder an Besucher gewöhnen zu wollen. Wie berichtet wird dieser Testlauf zunächst Mitarbeitern des Tierparks und deren Angehörigen vorbehalten sein. Wann die Arche am Kaiserberg wieder allen Besuchern offensteht, ist noch nicht abschließend geklärt. Der Zoo arbeite mit Hochdruck daran, ein entsprechendes Konzept für die Öffnung zu erstellen, erklärte Zoo-Sprecher Christian Schreiner auf Anfrage der Redaktion. Zum jetzigen Zeitpunkt könne allerdings noch kein Öffnungstermin genannt werden.

Inzidenz in Duisburg noch unter 100

Noch liegt die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg bei 87,8. Bei weniger als 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner dürfen Zoos, Museen und Galerien in Nordrhein-Westfalen wieder Besucher hereinlassen. Die Gäste müssen aber eine medizinische Maske tragen und ihren Kontaktdaten hinterlassen. Zudem schreibt das Land NRW eine vorherige Terminbuchung vor.

Andere Zoo sind bereits geöffnet

Während der Allwetterzoo in Münster und der Zoo in Wuppertal bereits am 8. März ihre Pforten geöffnet haben, bereiten sich andere Tierparks noch auf die Wiedereröffnung vor. So hat der Tierpark in Bochum den 10. März im Auge, die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen peilt indes den 12. März als Öffnungstag an. In Duisburg müssen sich die Freunde des Zoos wohl noch ein wenig länger gedulden.