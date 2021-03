Zoo Duisburg: Nur noch Online-Ticketverkauf für Besucher

Duisburg. Der Zoo Duisburg stellt sein Ticketsystem um: Ab Montag, 22. März, können Besucher des Tierparks Eintrittskarten ausschließlich online bezahlen.

Um Wartezeiten am Einlass zu reduzieren, stellt der Zoo Duisburg ab Sonntagabend sein Ticket-System um. Für Besuche ab Montag, 22. März, können Eintrittskarten für den Tierpark am Kaiserberg ausschließlich online auf der Internetseite des Zoos erworben werden. Onlinetickets müssen ausgedruckt oder in digitaler Form auf dem Smartphone beim Zooeintritt vorgezeigt werden.

„Ein Verkauf von Tageskarten an den Zookassen ist dann vorerst nicht mehr möglich“, teilt der Tierpark mit. Neben dem Online-Kauf der Eintrittskarte werden auch die notwendige Terminbuchung und die persönlichen Daten erfasst, um alle derzeit gültigen Regelungen der Coronaschutzverordnung zu erfüllen. Auch für Kinder unter drei Jahren muss vorab eine kostenfreie Tageskarte gebucht werden. Die Tickets können bis zu fünf Tage im Voraus gekauft werden.

Zoo Duisburg: So kommen Jahreskarten-Inhaber an Tickets

Um einen geregelten Einlass von Zoobesuchern zu gewährleisten und die einfache Rückverfolgbarkeit von Kontakten sicherzustellen, müssen auch Jahreskarteninhaber, Mitglieder des Fördervereins sowie Inhaber der Ruhrtop.Card vorab ein Null-Euro-Ticket im Onlineshop buchen, das im Anschluss per E-Mail zugeschickt wird.

Personal am Zooeingang wird die Besucher entsprechend leiten und steht bei Fragen immer zur Verfügung. Um eine Jahreskarte zu erwerben oder die bestehende Dauerkarte zu verlängern, muss weiterhin vorab via „Click and Meet“ ein Online-Termin gebucht werden – sofern Stammgäste den Zoo im Anschluss direkt besuchen möchten, muss zusätzlich ein Null-Euro-Ticket über den Onlineshop gebucht werden.

Am vergangenen Wochenende hatten lange Warteschlangen an der Zookasse bei Besuchern für Unmut gesorgt. Mit dem Online-Verkauf der Eintrittskarten folgt der Zoo Duisburg dem Beispiel der Konkurrenz: So ist in der Zoom Erlebniswelt und im Grünen Zoo Wuppertal der Erwerb von Tickets ausschließlich online möglich.