Zoo Duisburg: Neues kostenfreies Angebot im Tierpark

Der Zoo Duisburg macht Besucherinnen und Besuchern ab sofort ein neues kostenfreies Angebot. Bei der Audio-Rallye können sie Tiergeschichten lauschen, die laut Tierpark für die ganze Familie geeignet sind.

Benötigt für die Rallye wird lediglich ein internetfähiges Smartphones. Das Mitbringen von Kopfhörern wird empfohlen.

Und so funktioniert es: In der ersten von mehreren geplanten Audio-Rallyes geht es für die Gäste in ausgewählte Tierhäuser – unter anderem zu den Giraffen, den Seekühen und den Koalas. An jeder der zwölf Stationen steht ein Schild mit einem QR-Code. Wer diesen abscannt, bekommt viele interessante Fakten und Informationen präsentiert. Und: Auch eine Frage wird gestellt. Diese gilt es gemeinsam zu lösen.

Zoo Duisburg: Weitere Audio-Rallyes sollen folgen

„Unser Ziel ist es, unseren Gästen mit dem Audio-Rätsel auf unterhaltsame und unterschwellige Weise Wissenswertes über verschiedene Tierarten und biologische Zusammenhänge zu vermitteln“, erklärt Anne Walter, Zoopädagogin am Kaiserberg. Die Rallye kann in zwei Schwierigkeitsstufen absolviert werden – für kleine und große Entdecker.

Im Laufe des Jahres möchte der Tierpark weitere kostenfreie Hörerlebnis zur Verfügung stellen. Geplant sind unter anderem Themenschwerpunkte zum globalen Engagement der Zoos im Artenschutz sowie den heimlicheren Bewohnern am Kaiserberg.

