Zoo Duisburg: Neuer Audio-Führer für den Chinesischen Garten

Duisburg. Für den Duisburger Zoo gibt es nun einen neuen Audioguide des Konfuzius-Instituts. Er erklärt Besuchern den Chinesischen Garten im Tierpark.

Lebendiger Chinesischer Garten – unter diesem Motto sind die Gäste im Zoo Duisburg einmal im Jahr eingeladen, in die chinesische Kultur einzutauchen. Auch in diesem Herbst hat das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr eine Aktion mitgebracht: Ein neuer Audioführer erklärt vor Ort anschaulich die Symbolik der fernöstlichen Gartenbaukunst. Außerdem erfahren die Hörer, welche Tiere aus China im Zoo Duisburg gehalten werden.

Ein Stück der Duisburger Partnerstadt Wuhan im Zoo

Die Audiotour funktioniert völlig kontaktlos: Wer den Chinesischen Garten besucht, findet die QR-Codes auf Schildern, scannt sie mit dem Smartphone und schon startet der Rundgang durch den Garten.„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit dem Zoo Duisburg diese Führung durch den Chinesischen Garten anbieten können,“ so Prof. Dr. Xiaoyan Lu, Co-Direktorin am Konfuzius-Institut. „So können wir den Besuchern ein Stück Wuhan in Duisburg zeigen, auch wenn persönliche Begegnungen und Austausch momentan nur eingeschränkt möglich sind.“

„Rundgang“ ist über die Internetseite möglich

Die Aufnahmen sind mit Stimmen aus dem deutsch-chinesischen Team entstanden. Es wurden auch musikalische Klänge im Lesesaal des Konfuzius-Instituts mitgeschnitten: Eine Mitarbeiterin spielte die Töne selbst auf der Guzheng ein, einem traditionell chinesischen Saiteninstrument. Der Chinesische Garten ist ein Geschenk der Stadt Wuhan an die Partnerstadt Duisburg. Er wurde im Jahr 1988 fertiggestellt. Online können Interessierte auf der Webseite www.chinagarten.konfuzius-institut-ruhr.de jetzt auch von zuhause aus vorbeischauen und reinhören.