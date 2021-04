Zoo Duisburg muss wieder schließen – „trifft uns hart“

Die Koalas gehören zu den Lieblingen der Besucher im Zoo Duisburg. Ab Montag, 19. April, bleibt der Tierpark am Kaiserberg wegen Corona geschlossen.

Duisburg. Der Zoo Duisburg muss ab Montag wieder schließen. Corona stellt den Tierpark vor finanzielle Probleme. Wie hoch alleine die Futterkosten sind.

Der Zoo Duisburg muss ab Montag (19. April) wieder schließen. Das hat der Krisenstab der Stadt beschlossen. Als Grund nennt die Verwaltung die rasant ansteigenden Infektionszahlen.

„Die erneute Zooschließung trifft uns hart“, erklärt Zoodirektorin Astrid Stewin. Es ist bereits das dritte Mal, dass der Tierpark am Kaiserberg aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen keine Besucher empfangen darf. Und so wird im Zoo bei laufenden Kosten gearbeitet, ohne wichtige Eintrittsgelder zu generieren.

Zoo Duisburg: Corona schafft finanzielle Probleme – Eintrittsgelder fehlen

Der Zoo rechnet vor: Alleine für die Versorgung der rund 9000 Tiere am Kaiserberg fallen monatlich Futterkosten in Höhe von etwa 51.000 Euro an. Auch die Personalkosten und Kosten für Energie und Parkpflege sowie die medizinische Versorgung der Tiere müssen weiterhin getragen werden.

Im vergangenen Jahr hatte der Zoo deshalb schon während des ersten Lockdowns und zur Unterstützung des Tierparks die Aktion „Futterhelden“ ins Leben gerufen. Der Zoo bat in diesem Zuge um Spenden – mehr als 2000 Tierfreunde beteiligten sich. Auf der Internetseite des Zoos gibt es ebenfalls ein Spendenformular. Ein weiterer Weg der Unterstützung sind Tierpatenschaften.

Noch bis Sonntag ist der Zoo Duisburg geöffnet

Finanzielle Hilfe gab es für den Zoo auch im vergangenen Jahr von der Bezirksregierung Düsseldorf: Diese bewilligte dem Tierpark am Kaiserberg eine Corona-Hilfe in Höhe von 641.317 Euro. Mit der Förderung sollte ein großer Teil der entstandenen Einnahmeausfälle im ersten Lockdown aufgegangen werden.

Jetzt steht die nächste Schließung an. Noch bis Sonntag können Besucher den Tierpark am Kaiserberg mit einem tagesaktuellen negativen Schnelltest besuchen. Auch direkt am Zoo-Eingang ist eine Schnellteststation im Betrieb. Die gültigen Vorgaben zur Eindämmung der Pandemie hat der Zoo Duisburg unter www.zoo-duisburg.de/corona zusammengefasst.