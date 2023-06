Zoo Duisburg lüftet streng gehütetes Geheimnis aus Koalahaus

Duisburg. Im Zoo Duisburg wächst derzeit ein Koala auf. Elf Monate sind seit der Geburt vergangen. Nun lüftet der Tierpark ein Geheimnis aus dem Koalahaus.

Rund elf Monate ist der jüngste Koala im Zoo Duisburg mittlerweile alt. Nun hat Tierpark ein Geheimnis gelüftet und den Namen des Jungtieres verraten: „Kamaroo“ soll der jüngste Spross heißen. Wie im Koalahaus üblich leitet sich auch dieser Name aus der Sprache der australischen Ureinwohner ab und bedeutet übersetzt so viel wie „Onkel“.

Als zurückhaltende Persönlichkeit beschreibt der neue Revierleiter Florian Thaller das Beuteltier – Charaktereigenschaften, die auch Vater Tinaroo zeigt. Die Beiden ähneln sich somit nicht nur im Klang ihrer Namen. „Er ist aufgeweckt, setzt seinen Willen durch“, sagt der Pfleger.

Koala-Wiegen im Zoo Duisburg: Besucher können dabei sein

Wie alle Koalas am Kaiserberg geht auch Kamaroo mindestens zwei Mal in der Woche auf die Waage. So auch am Dienstagvormittag: Fast drei Kilogramm steht auf der Anzeige. Der Pfleger zeigt sich zufrieden. Bis zu seinem Vater, der stattliche 8,5 Kilo auf die Waage bringt, fehlt noch ein bisschen.

Knapp drei Kilogramm zeigt die Waage bei Kamaroo an. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

„Das regelmäßige Wiegen ist Teil der Gesundheitsvorsorge“, erklärt Thaller. Denn über das Gewicht lassen sich entscheidende Rückschlüsse ziehen. „Kamaroo befindet sich im Wachstum, deswegen muss das Gewicht natürlich stetig ansteigen.“ Den Gang auf die Waage meistert das kleine Beuteltier mittlerweile mit viel Routine.

Koala-Jungtier im Zoo Duisburg: Speiseplan verändert sich

Das Jungtier gehe zunehmend seine eigenen Wege, der Abnabelungsprozess von Mutter Gooni hat eingesetzt. Das sei mit einem Alter von rund einem Jahr auch zu erwarten, erklärt der Pfleger. Sein Weg ist vorbestimmt: Mit eineinhalb bis zwei Jahren wird das Männchen aufgrund der einsetzenden Geschlechtsreife von den Weibchen getrennt.

Der Speiseplan hat sich in den vergangenen Wochen verändert. Mittlerweile trinkt der Nachwuchs immer seltener Milch und ernährt sich überwiegend von Eukalyptus. Rund 300 Gramm frisches Laub verspeist Kamaroo derzeit täglich. Bei jeder Gewichtsüberprüfung stehen dann 40 bis 50 Gramm mehr auf der Waage, erklärt der Tierpfleger.

Wer den Gang auf die Waage erleben möchte: Jeden Mittwoch und Sonntag werden die Koalas um 11 Uhr im Zoo Duisburg öffentlich gewogen. Im Rahmen des Wiegens berichten die Experten wissenswertes über die Pflege und Haltung der Beuteltiere, erzählen von den Eigenheiten ihrer Schützlinge und den Herausforderungen der Aufzucht.

