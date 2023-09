Zoo Duisburg lüftet Geheimnis nach sensationeller Tiergeburt

Duisburg. Der Zoo Duisburg hat im Juni nach einer seltenen Tiergeburt von einer „Sensation“ gesprochen. Nun lüftet der Tierpark ein Geheimnis dazu.

Nach der Geburt sprach der Zoo Duisburg von einer echten „Sensation“ . Nun lüftet der Tierpark ein Geheimnis um den Wombat-Nachwuchs.

Denn bislang war das Geschlecht des kleinen Beuteltiers unklar. Revierleiter Florian Thaller und sein Team konnten die Geschlechterfrage zunächst nicht klären. Denn der Nachfolger des bekannten Tierpflegers Mario Chindemi konnte seinen jüngsten Schützling zunächst nur mit Abstand beobachten.

Beim Besuch von Zootierärztin Dr. Carolin Bunert änderte sich das. Gemeinsam mit der Veterinärin brachte Thaller Licht ins Dunkle. Endlich ist klar: Das Wombat-Jungtier ist ein Mädchen.

Zoo Duisburg: Kleiner Wombat bekommt Transponder eingesetzt

Wie alle Zootiere hat die Kleine während der Untersuchung auch ihren Transponder bekommen. „Mit der individuellen Nummer lässt sich jedes Tier identifizieren. Sie ist auf einem Reiskorn-großen Chip gespeichert, welcher von uns mit einer Kanüle unter die Haut gesetzt wird“, erläutert Tierärztin Dr. Bunert.

Mutter Hope begleitet ihr kleines Mädchen auf Ausflügen durch das Gehege. Foto: Mathias Appel / Zoo Duisburg

Das Tierpark-Team setze erstmals eine technische Weiterentwicklung ein. Der Chip ist nämlich in der Lage, die aktuelle Körpertemperatur zu messen. „Halten wir ein externes Lesegerät kurz und dicht an das Fell des Tieres, wird uns die aktuelle Körpertemperatur angezeigt“, so Dr. Bunert. Fiebermessen über ein Thermometer sei somit überflüssig.

Insgesamt dauerte die Behandlung des kleinen Wombats nur wenige Minuten. Danach ging es für den Wonneproppen zurück zur Mutter. Die Zootierärztin und Tierpfleger Florian Thaller zeigten sich im Anschluss sehr zufrieden: „Die Kleine ist kräftig, gesund und putzmunter.“

Und wie soll der Nachwuchs heißen? Ein Name soll in der kommenden Woche feststehen. „In einem australischen Buch suchen wir passende Namensvorschläge aus – der Favorit wird dann über eine zoointerne Abstimmung ausgewählt“, berichtet Revierleiter Thaller. Ein wenig Geduld ist also noch gefragt.

Wombat-Geburt war eine Sensation

Die Geburt des Wombat-Mädchens war eine der freudigen Überraschungen im Tierpark in diesem Jahr. Denn die letzte Geburt dieser Tierart lag schon einige Jahre zurück. In der 56-jährigen Haltungsgeschichte gelang die Aufzucht der Beuteltiere bisher nur fünf Mal. Für Weibchen Hope (3) war es der erste Nachwuchs. Das galt auch für das Männchen Apari (5), der selbst am Kaiserberg geboren wurde.

Ein Rückblick: Das auffällig zurückhaltende Verhalten des Weibchens hatte im späten Frühjahr die Hoffnung auf Nachwuchs genährt. Hope zog sich in einen selbstgegrabenen Bau auf der Außenanlage zurück, kam nachts zur Futterstelle. Tagsüber zeigte sich nur noch Männchen Apari.

Den süßen Grund für das zurückhaltende Verhalten erblickten die Tierpfleger dann erstmals am frühen Abend des 17. Juni. Aufgrund der Größe des Jungtieres gingen die Verantwortlichen davon aus, dass der kleine Wombat bereits im November 2022 geboren wurde.

Was man dazu wissen muss: Die Schwangerschaft bei Wombats dauert bis zu 30 Tage. Nach der Geburt krabbeln die kleinen, nackten und blinden Jungtiere in den Beutel der Mutter und wachsen dort völlig unsichtbar für rund sechs Monate heran. (jap/mas)

>>Wann ist der Wombat-Nachwuchs zu sehen?

Zoobesucher brauchen Geduld und etwas Glück, um einen Blick auf den Nachwuchs zu erhaschen. Am Nachmittag und in den frühen Abendstunden ist die Chance am größten.

Der Tierpark hat bis einschließlich 30. Oktober täglich bis 19 Uhr geöffnet ist. Ab 16.30 Uhr gilt wochentags das Feierabendticket mit einem vergünstigten Eintritt von 10 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder. Ab dem 31. Oktober gilt dann die Winteröffnungszeit.

