Zoo Duisburg: Leiser Abschied von Koala Yuma – die Gründe

Duisburg. Publikumsliebling Yuma hat den Zoo Duisburg verlassen. Seine neue Heimat ist der Leipziger Tierpark. Die Hintergründe des Koala-Umzugs.

Leise hat Koala-Männchen Yuma den Zoo Duisburg verlassen. Am Montag reiste er in eine speziellen Transportbox in seine neue Heimat, den Zoo Leipzig.

Yuma hatte im November 2020 am Kaiserberg das Licht der Welt erblickt. Sein Auszug war praktisch mit seiner Geburt vorbestimmt. Denn junge Männchen vertragen sich einfach nicht. „Deshalb lebte Yuma zuletzt schon in einer eigenen Anlage“, berichtete Zoosprecher Christian Schreiner.

Auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes (EEP) wurde also eine neue Heimat für den Eukalyptus-Fresser gesucht – und in Leipzig gefunden. Sein Auftrag dort ist klar: Er soll mit Koala-Weibchen Mandie (6) für Nachwuchs sorgen.

Zoo Duisburg: Yuma hat Transport nach Leipzig gut überstanden

Da war er noch klein: Ein Foto von Yuma aus dem September 2021. Foto: Zoo Duisburg

„Den Transport hat Yuma sehr gut überstanden“, erklärte Christian Schreiner. Im Zoo Leipzig wird der zweieinhalb Jahre alte Koala für Besucher aber zunächst noch nicht zu sehen sein. Hinter den Kulissen soll er sich nach Angaben des dortigen Tierparks erst einmal an die neue Umgebung gewöhnen.

