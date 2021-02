Zoo Duisburg: Koala-Jungtier hat einen Namen bekommen

Duisburg. Das Koala-Jungtier im Duisburger Zoo wiegt schon zwei Kilo und frisst Eukapytus. Jetzt hat es durch ein Online-Voting seinen Namen bekommen.

Neun Monate ist der Koala-Nachwuchs im Zoo Duisburgmittlerweile alt. Bei der Geburt war er gerade einmal so groß wie ein Gummibärchen. Nun bringt das kleine Männchen von Mutter Gooni stolze zwei Kilo auf die Waage, frisst Eukalyptus und hat seinen Namen bekommen: Im Online-Voting von Website-Besuchern, Social Media-Fans und Mitarbeitern des Düsseldorfer Airports fielen über 60 Prozent der mehr als 400 Stimmen für den Nachwuchs des Patenkindes auf den Namen „Tarni“.

Das Koala-Jungtier "Tarni" futtert jetzt auch Eukalyptus-Blätter im Duisburger Zoo. Foto: Zoo Duisburg / Daniel Tomczak / DVV

„Gooni macht einen super Job“, lobt Revierleiter Mario Chindemi. Das vierjährige Weibchen, das ebenfalls in Duisburg geboren wurde, zieht derzeit ihr erstes Jungtier im Duisburger Koalahaus auf. Völlig gelassen geht sie mit ihrem Kleinen um, pflegt ihn liebevoll und hat stets ein wachsames Auge.

Namen für Koalas in Duisburg entstammen der Sprache der Aborigines

Der Düsseldorfer Flughafen durfte als langjähriger Koala-Pate und Unterstützer der aufwändigen Haltung den Namen mit auswählen. Für das Namensvoting stellte der Zoo zwei Vorschläge zur Auswahl, die ihren Ursprung beide in der Sprache der Aborigines haben. „Alle Namen der in Duisburg geborenen Koalas entstammen der Sprache der australischen Ureinwohner“,erklärt Chindemi. Dabei setzte sich der Name „Tarni“ gegen „Talinga“ deutlich durch, er bedeutet übersetzt „See“.

Seit einigen Wochen steht für „Tarni“ statt Milch frischer Eukalyptus auf dem Speiseplan. „Rund zehn Prozent des eigenen Körpergewichtes frisst ein Koala täglich. Tarni knabbert mit seinen fast zwei Kilo Körpergewicht daher derzeit etwa 200 Gramm saftige Eukalyptusblätter pro Tag“, so Chindemi. Irwin, das große Zuchtmännchen des Zoos, bringt rund zehn Kilogramm auf die Waage – und vertilgt somit jeden Tag etwa ein Kilogramm Eukalyptusblätter. Koalas sind wahre Gourmets. Nur die frischen, jungen, zarten Blatttriebe werden gefressen. Für die derzeit acht Tiere benötigt der Zoo daher jährlich rund zehn Tonnen frischen Eukalyptus.

Seit 1994 beheimatet der Zoo Duisburg die grauen Beuteltiere aus Down Under. Europaweit gilt der Zoo heute als Zucht- und Kompetenzzentrum, zog bereits über 30 Koalas erfolgreich auf und führt das Europäische Erhaltungszuchtprogramm für die bedrohte Art.